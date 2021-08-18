41 Kere Maşallah

Silivri Belediyesi tarafından Çanta Meydanı’nda Popstar Tayfun konseri ile gerçekleştirilmesi planlanan toplu sünnet şöleni, Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketi ve yaşanan can kayıpları nedeniyle iptal edildi. İlçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları için ise Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kalepark Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz toplu sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 115 çocuk sünnet ettirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte sünnet olan çocuklara altın hediye etti. Ayrıca etkinlikte çocukları sünnet eden sağlık kurumlarına yine Başkan Yılmaz tarafından plaket takdim edildi. Silivri Devlet Hastanesi, Özel Anadolu Hastanesi, Kolan Hastanesi ve Özel Yaşam Tıp Merkezine de etkinliklere yaptıkları katkılar nedeniyle plaket verildi.
BAŞKAN YILMAZ: “HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN”
Etkinliğe; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri ile basın mensupları katıldı. Toplu sünnet etkinliği çocuklara yapılan hediye takdiminin ardından sona erdi. Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 22:31