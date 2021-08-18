41 Kere Maşallah

Silivri Belediyesi tarafından Çanta Meydanı’nda Popstar Tayfun konseri ile gerçekleştirilmesi planlanan toplu sünnet şöleni, Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sel felaketi ve yaşanan can kayıpları nedeniyle iptal edildi. İlçede yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları için ise Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kalepark Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz toplu sünnet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 115 çocuk sünnet ettirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ile birlikte sünnet olan çocuklara altın hediye etti. Ayrıca etkinlikte çocukları sünnet eden sağlık kurumlarına yine Başkan Yılmaz tarafından plaket takdim edildi. Silivri Devlet Hastanesi, Özel Anadolu Hastanesi, Kolan Hastanesi ve Özel Yaşam Tıp Merkezine de etkinliklere yaptıkları katkılar nedeniyle plaket verildi.

BAŞKAN YILMAZ: “HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN”



Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 22:31

Toplu sünnet etkinliğindeki konuşmasına “Her şey çocuklar için.” diyerek başlayan Başkan Volkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün, geleneksel hale gelen toplu sünnet etkinliği için bir aradayız. Çocuklarımızla birlikte olmaktan, yüzlerindeki gülücüğü, gözlerindeki pırıltıyı görmekten dolayı çok mutluyuz. Esasında büyük bir şölen organize etmiştik ancak ülkemizde yaşanan doğal afetler ve can kayıpları nedeniyle bu etkinliğimizi iptal ettik. İnşallah seneye çok daha büyük, çok daha güzel bir etkinlikle sizlerle beraber olacak; şarkılar türküler söyleyip, oyunlar oynayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”Etkinliğe; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, çocuklar ve aileleri ile basın mensupları katıldı. Toplu sünnet etkinliği çocuklara yapılan hediye takdiminin ardından sona erdi.