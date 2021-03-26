50.Yıl Aile Sağlığı Merkezi Binasının Süresi Yarın Doluyor

Silivri Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Silivri Belediyesi Ek Hizmet ve 50. yıl Aile Sağlığı Merkezi binası hakkında kamuoyu duyurudur.

1. İstanbul Valiliği'nin 28/04/2020 tarih 958169 sayılı yazısına istinaden kamu binalarının 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespit çalışmalarının yapılması tarafımıza tebliğ edilmiştir.

2. Silivri Belediye Meclisi'nin 04/07/2008 tarih 42 sayılı kararı ile bahse konu binanın giriş katının Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere bila bedel 10 yıllığına tahsisinin yapıldığı ve 07/08/2008 tarihinde protokol imzalanmış olup, protokolün süresi 07/08/2018 tarihinde dolmuştur. 07/02/2020 tarih 20 sayılı Meclis Kararı ile bu süre 6 ay daha uzatılmış olup, 07/08/2020 tarihinde dolmuştur.

3. Ancak Aile Sağlık Merkezinin halen hizmete devam ettiğinden, son kez 3 ay daha uzatılmasına 09/10/2020 tarih 126 sayılı Meclis Kararı ile karar verilmiş olup, bu süre 09/01/2021 tarihinde dolmuştur.

4. Bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait olan, 48 ada 157 parsel üzerindeki Silivri Belediyesi Ek Hizmet Binasına ilişkin hazırlanan risk analizi raporunda yapının RİSKLİ YAPI olduğu tespit edilmiş ve söz konusu rapor Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca 20/01/2021 tarihinde onaylanmıştır.

5. 6306 sayılı yasa kapsamında 27/01/2021 tarihinden itibaren en geç 60 günlük süre içerisinde binanın tahliye edilerek yıkılmasına ilişkin süre verilmiş olup, 02/02/2021 tarih 1099474 sayılı yazı ile 50.yıl Aile Sağlığı Merkezi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne tebliğ edilmiştir.

6. 27.03.2021 tarihinde Binanın boşaltılmasına ilişkin verilen 60 günlük süre dolmaktadır.

Saygılarımızla.