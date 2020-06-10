65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından İstanbul’da bugün saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaparken maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.



Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 11:37

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldı ifade etti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.Saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkan Sadık Karadaş, “Sokağa çıkacağız ama bacaklar gitmiyor. İki bu buçuk aydır evdeyim evden hiç çıkmadım. Gezmek daha iyi” dedi.