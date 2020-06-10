65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından İstanbul’da bugün saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaparken maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.
Saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkan Sadık Karadaş, “Sokağa çıkacağız ama bacaklar gitmiyor. İki bu buçuk aydır evdeyim evden hiç çıkmadım. Gezmek daha iyi” dedi. Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 11:37