7 Sokakta Yenileme Çalışmaları Başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Ahmet Öney Sokak, Vakkas Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak, Yavuz Sokak, Şehit Murat Eren Sokak ve Çiçek Çıkmazı Sokak’ta başlayan çalışmaları inceledi. Sokak sakinleri ve esnaflar ile görüşen Başkan Yılmaz, yenileme çalışmaları hakkında bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.

BAŞKAN YILMAZ: “HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Uzun yıllar herhangi bir düzenleme yapılmayan sokakların yeni bir görünüme kavuşacağını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Piri Mehmet Paşa Mahallemizde bulunan Ahmet Öney Sokak, Vakkas Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak, Yavuz Sokak, Şehit Murat Eren Sokak ve Çiçek Çıkmazı Sokak’ta kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. İSKİ tarafından içme suyu ve atık su hatları yenilenecek. Altyapı işlemlerinin ardından BEDAŞ tarafından enerji kabloları yer altına alacak. Yollarla ilgili şikâyetleri de sona erdiriyoruz ve bu sokaklarımızda asfaltlama yapılacak. Kaldırım, yol düzenlemesi, trafik levhaları ve diğer çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylece bölgedeki eskiyen içme suyu ve atık su hatları yenilenmiş, görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan enerji kabloları ortadan kaldırılmış ve bu sokaklarımız yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 13:47