Açık Hava Spor Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Silivri Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile merkez ve merkeze uzak mahallelerde açık hava spor etkinlikleri düzenliyor. “Mutlu ve sağlıklı bir yaşam” sloganı ile yapılan spor etkinlikleri, pandemi önlemleri altında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yetişkin ve çocuklara özel hazırlanan programlarla açık havada gerçekleştiriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü spor eğitmenleri gözetiminde ilçe stadı, parklar ve meydanlarda sabah sporu, meditasyon ve dans programlarına katılan vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLAR MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS EDİP EĞLENİYOR

Spor etkinliklerinde minikleri de unutmayan Silivri Belediyesi, “Mutlu Çocuk” sloganı ile müzik eşliğinde dans programları düzenliyor. Özellikle merkeze uzak olan mahallelerde yaşayan çocuklar, dans ve spor eğitmenleri eşliğinde arkadaşları ile birlikte doyasıya eğlenirken, belediye ekiplerince çocuklara çikolatalı süt, kek, şeker, balon, boyama kitabı, şapka ve kalem gibi çeşitli hediye paketleri veriliyor.

Pandemi kısıtlamaları ve hava durumuna göre değişkenlik gösteren etkinlik takvimlerini Silivri Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.