Açık Havada Sinema Keyfi

Silivri Belediyesi, kültür ve sanatı ilçe geneline yaymak ve geleneksel kültürü yaşatmak adına Açık Hava Sineması gerçekleştiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile köy meydanları ve okul bahçeleri gibi alanlara kurulan beyaz perde önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek film seyretmenin mutluluğunu yaşıyor. Haftanın belirli günleri saat 21.00’de düzenlenen Açık Hava Sinema Gösterimi 7’den 70’e mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Sinema gösterimine katılan vatandaşlara belediye ekiplerince patlamış mısır ve su ikramı yapılıyor.

BAŞKAN YILMAZ: “HEMŞERİLERİMİZE MORAL OLSUN İSTEDİK”

Açık hava sinemalarını değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, pandemi süreci nedeniyle kısıtlanan sosyal hayatı, normalleşme sürecinde kontrollü bir şekilde devam ettirmeyi düşündüklerini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kültürümüzde yazlık sinema olarak tabir ettiğimiz açık hava sinema seyir toplantılarını devam ettiriyoruz. Tabi bu sene pandemi sebebi ile daha dikkatli ve gereken önlemler alınarak gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler vatandaşlarımıza kültürel bir nostalji yaşattığı gibi, aileleri, çocukları ve komşuları ile hoş vakit geçirdikleri, sıcak yaz akşamlarına renk katıyor. ‘Silivri sadece merkezden ibaret değildir.’ düşüncesi ile sosyal ve kültürel etkinliklerimizi ilçe geneline yaymaya devam ediyoruz. Açık hava sinema gösterimini Çanta, Semizkumlar, Büyükçavuşlu, Kavaklı ve Bekirli mahallelerimizde hemşerilerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirdik. Yaşlısı ile genci ile birçok vatandaşımız açık havada sinema seyrederek mutlu bir akşam geçiriyorlar. Hemşerilerimizin yüzünde mutluluk ve memnuniyet ifadesini görmek çalışma azmimizi artırıyor. Sinema gösterimlerini hava şartları ve diğer etkenlere göre tüm mahallelerimizde gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Hava Sinema Gösterimlerinde Caner Özyurtlu’nun “Biz Böyleyiz” filmi seyrediliyor. Etkinlik takvimini Silivri Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.