ADD Silivri yeni binası açıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Silivri Şubesi’nde yönetim değişikliğinden sonra yenilenen çalışma ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

ADD Silivri Şube Başkanı Nilgün Karataş ve yönetim kutulunu oluşturan isimlerin kişisel fedakarlıkları ile yenilenen çalışma ofisinin açılışına ADD İstanbul İl Şube Başkanı Ali İlhan Gülek, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, CHP Silivri İlçe Sekreteri İbrahim Kömür, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan,SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, ADD Bahçeşehir Şube Başkanı Naz Can ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 10:31