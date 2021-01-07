Afet Koordinasyon merkezi açılıyor

700 metrekare alan üzerine kurulu Afet Koordinasyon Merkezinin (S.A.K.) açılışını gerçekleştiriliyor.

Afet Koordinasyon merkezi açılıyor

Silivri Belediyesi, deprem gereği başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu karşısında etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Silivri'yi depreme hazır bir kent haline getirmek adına başlattığı çalışmalarına, K9 arama köpeğinin,  
Arama Kurtarma, Eğitmen ve Enkaz Kaldırmadan oluşan 100 kişilik ekibin,
Kriz Yönetim Odası ve Haber Merkezinde şehir kameralarından canlı görüntülerin aktarılacağı, 9 araç ve ekipmanların yer alacağı, S.A.K. binasını açarak devam ediyor.


Tarih: 8 Ocak 2021
Saat: 11.30
Adres: Yeni Mahalle kapalı pazaryeri alanı Silivri İstanbul

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 09:33
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