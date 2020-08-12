Ağustos Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi’nin 14/08/2020 tarihine rastlayan Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Cuma günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

GÜNDEM:

1 - Belediyem Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - İstanbul Büyükşehir Belediyesince asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyeye verilen yardımın kabul edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, Yoğurthane Mevkii, 204. Cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. Caddenin kesiştiği yer arasında 204. Caddede pazar yeri kurulması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - İlçemiz Büyükkılıçlı Mahallesi, 1753 parsel üzerinde belediyeye ait 99,00 m2 Prefabrik bina ve binanın da içinde bulunduğu 475,00 m2 alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - İlçemiz Mimarsinan (Tapuda Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1235 ada, 8 parselin batısında kalan ve tasarrufu Silivri Belediyesine ait park alanının 500,00 m2'lik kısmının Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Silviya Otel’in kat maliklerine ait hisseler ile belediyemize ait hisselerin takas edilmesi ve satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Mimarsinan (eski Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1682 ada 1 parsel, 1683 ada 1 parsel, 1684 ada 1 parsel, 1685 ada 1 parsel, 1686 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 1. Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğünce talep edilen Çanta Mahallesi 461 ada, 1 parselin tamamı ile 462 ada, 1 parselin bir kısmı ve bu iki parselarasında yer alan kadastral yol alanının Trafo Merkezi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Belediyeye ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından 34 ZZZ 02 plakalı, 2020 model, Suzuki marka, LC6DS12AZL1100356 şasi motorsikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto. Teks.San ve Tic. Ltd. Şti tarafından 34ZZZ 03 plakalı, 2020 model, Suzuki marka LC6DS12AZL1100350 şasi numaralı motorsikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.