Ağustos Ayı Meclisi Pazartesi Günü

Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M ,

Belediye kadrolarında unvan ve derece değişikliklerinin görüşülmesi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revizesinin görüşülmesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyeye verilen yardımın kabul edilmesinin görüşülmesi.

İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, Yoğurthane Mevkii, 204. Cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. Caddenin kesiştiği yer arasında 204. Caddede pazar yeri kurulmasının görüşülmesi.

İlçemiz Büyükkılıçlı Mahallesi, 1753 parsel üzerinde belediyeye ait 99,00 m2 Prefabrik bina ve binanın da içinde bulunduğu 475,00 m2 alanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

İlçemiz Mimarsinan (Tapuda Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1235 ada, 8 parselin batısında kalan ve tasarrufu Silivri Belediyesine ait park alanının 500,00 m2'lik kısmının Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

Silivri İlçesi Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 39 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Silviya Otel’in kat maliklerine ait hisseler ile belediyeye ait hisselerin takas edilmesi ve satışının görüşülmesi.

Silivri İlçesi, Mimarsinan (eski Piri Mehmet Paşa) Mahallesi, 1682 ada 1 parsel, 1683 ada parsel, 1684 ada 1 parsel, 1685 ada 1 parsel, 1686 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 1. Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Müdürlüğünce talep edilen Çanta Mahallesi 461 ada, 1 parselin tamamı ile 462 ada, 1 parselin bir kısmı ve bu iki parsel arasında yer alan kadastral yol alanının Trafo Merkezi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

Belediye Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

Belediyeye ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye arttırımının görüşülmesi.

Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından 34 ZZZ 02 plakalı, 2020 model, Suzuki marka, LC6DS12AZL1100356 şasi motosikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

Taş Grup İnş. Gıd. Nak. Oto. Teks.San ve Tic. Ltd. Şti tarafından 34 ZZZ 03 plakalı, 2020 model, Suzuki marka LC6DS12AZL1100350 şasi numaralı motosikleti belediyeye bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün feshedilmesinin görüşülmesi.