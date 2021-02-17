AKOM: Yarın Yer Yer Yağışlar Yaşanabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yoğun kar yağışının kentteki etkisi azalacak. Öğle saatlerinden itibaren hafifleyen “deniz etkisi kar” (DEK) yağışının, rüzgarın güneyli yönlere dönmesiyle birlikte, akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Marmara bölgesine gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı yaşanabileceği de tahmin ediliyor. Sistemin hafta sonu bölgeyi terk edip sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi de tahminler arasında.

AKOM: Yarın Yer Yer Yağışlar Yaşanabilir
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Dün İstanbul’da öğle saatlerinde mola veren kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerinden (05:00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri, İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 cm aralığında kar birikintisi ölçüldü. DEK etkisiyle kısa sürede yanan ani kar yağışı nedeniyle saban saatlerinde trafikte bazı aksaklıklar yaşanırken, İBB ekipleri ihbar gelen yerlere müdahale etti, trafik akışını sağladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde trafikte aksamalar meydana geldi.

DEK NEDİR?

DEK yağışlarının en önemli etkisi kütlelerin geçiş yaptığı yerlerde, hızla hava sıcaklığını düşürerek kar yağışının zemine yapışmasını sağlamasıdır. Ayrıca yukarı hava sıcaklığının düşük olması (-30°C) ve deniz sıcaklığının yüksek olmasından (10°C) kaynaklanan sıcaklık farkı kararsızlık oluşturmakta bu nedenle gök gürültülü kar yağışı görülebilmektedir. Gök gürültülü kar yağışı etkili olduğu bölgede çok kısa sürede kar birikintisi oluşturmaktadır.

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