Alibey'de Yoğun Mesai

Silivri Alibey Mahallesi’nde “Altyapı Yenileme ve Sokak İyileştirme Projesi” hızla ilerliyor. Silivri Belediyesi öncülüğünde başlatılan İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom iş birliği ile yürütülen projenin 1’inci etabında yer alan 2 cadde ve 12 sokakta çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından yağmur suyu ızgara hattı montajı, aydınlatma denemeleri, ağaçlandırma, bordür ve kaldırım yapımı devam eden cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, ekiplerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Titizlikle yürütülen tüm faaliyetleri yakından takip eden Başkan Volkan Yılmaz, ziyaretleri esnasında mahalle sakinleri ile sohbet ederek, yenileme ve iyileştirme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021, 19:32