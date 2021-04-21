Alibey Mahallesi Baştan Sona Yenileniyor

Silivri Alibey Mahallesi’nde “Altyapı Yenileme ve Sokak İyileştirme Projesi” tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi koordinasyonunda İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom iş birliği ile yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, ekiplerden yapılan ve yapılması planlanan iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Yılmaz, vatandaşların hem taleplerini dinledi hem de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“SİLİVRİ’NİN KRONİKLEŞEN SORUNLARINI TEKER TEKER ÇÖZÜYORUZ”

Alibey Mahallesi’nde modası geçmiş, hem tehlike hem de görüntü kirliliği oluşturan beton direklerin kaldırılması ve üzerinde bulunan enerji hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Silivri Belediyesi öncülüğünde BEDAŞ ile birlikte yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Yılmaz, “Uzun yıllardır el değmeyen, hizmet sunulmayan Alibey Mahallesi’ndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Belediyemiz öncülüğünde yürütülen çalışmalarla görüntü kirliliğinden atık ve içme suyu hatlarının problemlerine, bozuk yollardan eskimiş kaldırımlara, sokak aydınlatmalarından, gereksiz kaldırım işgali yapan ve tehlike arz eden eski beton direklerin kaldırılmasına kadar pek çok soruna çare üretmiş oluyoruz. İlçemizin kronikleşen sorunlarını teker teker çözüyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel bir Silivri için elimizin değmediği yer bırakmayacağız.” dedi.