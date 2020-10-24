Alibey Mahallesinde Değişim Başlıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Silivri mahallelerinde yıllardır çözülmeyen ve kronik hale gelmiş sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik sokak iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamında Alibey Mahallesinde 18 sokak ve 2 cadde de altyapı, kaldırım, aydınlatma, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Silivri Belediyesi, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom tarafından yürütülecek olan çalışmalar tamamlandığında Alibey Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

BAŞKAN YILMAZ: "ASBESTLİ SU BORULARINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Alibey Mahallesinde başlayan projeler hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çalışmalar öncesi ilgili kurumlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Silivrili hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği adına yaptığımız çalışmaları ara vermeden sürdürüyoruz. İlçemizin kronik sorunları arasında yer alan ve uzun yıllar ihmal edilen alt yapı, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına Alibey Mahallemizle devam ediyoruz. Çalışmalara başlamadan önce Belediyemizde, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom yetkilileri ile bir araya gelerek çalışmaların koordinasyonunu planladık. Piri Mehmet Paşa Mahallemizdeki sokaklarda olduğu gibi Alibey Mahallemizde bulunan Hasan Korsan, Ali Bostancı, Musa Çavuş, Zahit Kaynar, Kuyu, Kavaklı Çeşme, Aslanoğlu, Recep Kaptan, Atılgan, Adak, Özkan Taşkın, Gürtepe, Zikri Memmiş, İsmail Öztunca, Genç Fidan, Dr. Şemsettin Bey ve Gürbüz sokaklarda, Kara Mustafa ve Alibey caddelerinde geniş çaplı bir çalışma yapıyoruz. Programa alınan sokak ve caddelerimizde, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek, elektrik ve telefon hatları yer altına alınacak. İçme suyu şebekesinde kullanılan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden asbestli boruları değiştireceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Diğer yandan kaldırım işgali yapan ve tehlike arz eden eski beton direkler kaldırılacak, kaldırımlar ve dönel kavşaklar yenilenecek. Alibey mahallemizde yıllardır çözülmeyen kronik sorunlar ortadan kalkacak ve mahallemiz yepyeni bir görünüme kavuşacak. Kademeli olarak yapacağımız sokak yenileme çalışmaları ile diğer mahallelerimizde de geçmişten gelen tüm kronik sorunları ortadan kaldırmış olacağız. Mahallelerimizdeki sorunları çözümü adına bizlerle işbirliği yaparak destek veren İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom yetkililerine ve çalışmalarımızı büyük bir sabır ve anlayışla karşılayan mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.