Anaokulu İçin İmzalar Atıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vaatleri arasında yer alan anaokulu projesi hayata geçiyor. Silivri Belediyesi ve hayırsever Elginkan Vakfı ile yapılacak anaokulu projesi için İstanbul Valiliğinde protokol imzalandı. İmza töreni İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı arasında gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrullah Aydın, Elginkan Vakfı Başkanı Gaye Akçen, Genel Müdürü Ekrem Erkut ve İnşaat Mühendisi Caner Demirez katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Vali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından İstanbullular adına bağışçılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise “Silivri’mizin tüm çocuklarına eşit hizmet ulaştırma noktasında yapıtlığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Silivrili annelerimize, çocukları için kreş yapacağız demiştik. Bu amaçla önemli bir projenin protokolünü imzaladık. Başta hayırseverimiz Gaye Akçen Hanımefendi’nin şahsında Elginkan Vakfı’na, Sayın Valimiz Ali Yerlikaya Beyefendi’ye ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

YER TAHSİSİ SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN

Anaokulu projesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen toplam 2.675 metrekare arazi üzerine 8 derslik ve 200 çocuk kapasiteli olarak inşa edilecek. İçerisinde 160 kişilik konferans salonu, sosyal alanlar, yemekhane ve idari birimler bulunan proje, 9 milyon 650 bin lira maliyetle yapılacak.