Aralık Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 06/12/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Aralık Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - İlçemiz Semizkumlar Mahallesinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında Bilirkişi olarak görevlendirilmek üzere 6 üye seçilmesinin görüşülmesi.

2 - İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce 2 adet hasta nakil ambulansının ayniyatıyla belediyemize hibe edilmesinin görüşülmesi.

3 - Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 1429 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yeni Cami yapımı için Silivri İlçe Müftülüğü adına tahsisinin görüşülmesi.

5 -Mülkiyeti belediyemize ait parsellere tecavüzü bulunan parsellerdeki bina maliklerine satışının yapılmasının görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 933 ada, 6-7-8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Türkiye Elektrik Kurumu lehine bulunan irtifak hakkının terkini ile Türkiye Elektrik Kurumu mülkiyetindeki 406 ada 115 parsel sayılı 18,00 m2'lik pilon yerinin satışı karşılığında Silivri Belediyesine ait Çanta-Balaban Mahallesi, 220 ada, 48 ve 49 parseller ile takas/trampa/mahsuplaşmasının görüşülmesi.

7 - Silivri Seymen Mahallesi, 161 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Seymen Mahallesi Uygulama İmar Planındaki foksiyona uygun cami olarak kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi, 451 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve buna ilişkin yönetici şirket kurulması ile ilgili Kadir Has Üniversitesine tahsis/kiralamaya yönelik muvafakat verilmesi, tapuya şerh ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5878 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan yol alanının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

10 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

11 - Belediyemiz Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

12 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübüne nakdi yardım yapılmasının görüşülmesi.

13 - Belediyemiz 2021 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.