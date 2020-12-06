Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yarın Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 07/12/2020 Pazartesi tarihine rastlayan Aralık Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
G Ü N D E M :
1 - Silivri, Alibey Mahallesi 1560 ada 12 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.
3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kurfallı Mahallesi,1490 parsel 80/1 nolu binanın Alipaşa Aile Sağlığı hekimleri tarafından sunulan Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında kullanılmak üzere Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.
4 - İlçemizdeki isimsiz parkların isimlendirilmesinin görüşülmesi.
5 - Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmesi.
6 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.
7 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.
8 - İlçemiz Silivri Devlet Hastanesi karşısındaki açık otopark ücret tarifesinde düzenleme yapılmasının görüşülmesi.