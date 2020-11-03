Arama Kurtarma Ekipleri Silivri’ye Döndü

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan Silivri Belediyesi ekipleri ilçeye döndü. Afet bölgesindeki çalışmalarını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a arz eden Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, “Canla başla bir çalışma sergiledik.” dedi. Başkan Yılmaz, deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplere minnettar olduklarını söyleyerek, Silivri Belediyesi arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “KATKI SUNDUNUZ”

“Arama kurtarma ekiplerine keşke hiç ihtiyaç olmasa, herkes işini doğru yapsa, binalar Deprem Yönetmeliğine uygun yapılmış olsa, biz de bu acı hikâyeleri yüreğimiz burkularak izlemesek.” diyen Başkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan tüm vatandaşlarım adına, Türk milleti adına yapmış olduğunuz bu fedakârca çalışma için teşekkür ediyorum. İzmir’de yaşayan kardeşlerimize, orada yapılan çalışmalara bir nebze de olsa katkı sundunuz.” dedi.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİN YAPIMI BAŞLADI”

Silivri’de “Afet Koordinasyon Merkezi” binasının inşa edildiğini belirten Başkan Yılmaz, bu merkezin; eğitim, ekipman, lojistik ve teknik olarak güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. İnsan hayatını her zaman ön planda tutarak çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Bu yaptığımız çalışmaların ne siyaseti ne de ideolojik görüşü var. İnsan odaklı yapılan bütün çalışmalar, bu milletin birleştirici unsuru oluyor. Memleketin, dini inancın, siyasi görüşün ikinci planda kalması gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Silivri Belediyesi bünyesinde ilk defa bir arama kurtarma ekibi başka bir ile gönderilerek çalışmalara katıldı. Afetlere zamanında ve etkin müdahale için gereken neyse tüm yatırımlarımızı yapacağız.” diye konuştu.

TOZLU: “HALİM AMCA’NIN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMASINA KATKI SUNDUK”

Başkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra söz alan Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu, deprem bölgesi İzmir’deki çalışmalarını aktardı. Bornova ilçesi Yılmaz Erbek Apartmanı’nda görevlendirildiklerini söyleyen Tozlu, “Yılmaz Erbek Apartmanı, çevredeki binalara göre riskli binalardan bir tanesiydi. Kolonu kesildiği için devrilme veya yan yatma riski vardı. Enkaz altında bir canlı olduğunun duyumunu aldıktan sonra canla başla bir çalışma sergiledik. Bu çalışmalarımız sonucunda enkaz altından kalan Halim Amca’nın sapa sağlam çıkartılmasına biz de katkı sunduk. Çalışmalar çok dar alanda gerçekleştiği için yaklaşık 6 saat sürdü. Netice itibariyle mutlu anı yaşadık. Bu anları normalde televizyonlarda izliyorduk ama biz de o anın içinde bulunmaktan onur ve gurur duyduk. Maalesef bir vatandaşımızın da cenazesine ulaştık.” diye konuştuk. Kentsel Dönüşüm aşamasında Silivri’deki binaları yıkarak, yıkım konusunda tecrübelerinin olduğuna değinen Tozlu, “Yıkım tecrübesini deprem bölgesindeki arkadaşlara yansıttık. Yarısı yıkılan Karagül Apartmanının tamamen yıkılmasında yardımcı olduk. Ekip olarak gece gündüz çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra verilecek her göreve ekip arkadaşlarımızla beraber hazırız.” dedi.