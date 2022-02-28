Aren Bebek için son bir gayret

Silivri’deki kampanya gönüllüleri kampanyanın tamamlanarak tedavinin başlayabilmesi için son bir kermes düzenleme kararı aldı. Silivri Belediyesi’nin de desteğiyle 1-4 Mart 2022 tarihleri arasında Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonu’nda gerçekleşecek olan kermes kapsamında çeşitli etkinlikler de yapılacak. 1 Mart 2022 Salı günü saat 15:00’te Silivri Solo Grubu Müzik Dinletisi müzik dinletisi, 2 Mart 2022 Çarşamba günü de yine saat 15:00’te Zühtü Uğur ve Türkü Bacı Filiz Denizhan müzik dinletisi kermese renk katacak.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Silivri Gönülüleri tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Silivri Belediyesi'nin desteğiyle 1-4 Mart arasi Sma Hastasi AREN bebeğimiz için düzenleyeceğimiz, son etkinliğimize tüm siyasi parti yönetici ve üyelerini, tüm sivil toplum kuruluşlarini, tüm oda başkanlarını ve üyelerini, tüm meslek gruplarını, tüm esnaf ve tüm Silivri halkini bekliyoruz.