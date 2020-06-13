Arslantaş ailesinin ağır misafirleri vardı

Birçok alanda başarılı işlere imza atan Arsoy Grup ve Eymen Grup yöneticileri özel misafirlerini şirket merkezinde ağırladılar. İş, siyaset ve akademisyenlerden oluşan önemli konuklarıyla akşam yemeğinde buluşan şirket yöneticileri, yeni yatırımları sektöre kazandırmak ve istihdama katkıda bulunmak için birtakım hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

Yemekli toplantı sonrasında açıklama yapan Eymen Grup yönetim kurulu başkanı Hakan Arslantaş ,

"Sevgili dostlarım E.Yb.Strateji ve Psikolojik Harp Yönetim Uzmanı ASRİAD Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Halil Mert, ASAM Yönetim Kurulu Üyesi ve BBP'nin Rahmetli Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Seyyit Türker, İstanbul Üniversitesi Kimya Profesörü İsmail Boz, Dr. Murat Beksan, Dr. Özkan Kerimoğlu, Silivri 2.Noteri Haydar Mermer, Rahmetli Metin Balkanlı hocamızın kardeşi ve iş adamı Mehmet Bey’e, İlçe Tarım Personellerinden Sezgin Çavdar, Silivri’miz iş adamlarından Sezgin Emir ve kendileriyle onur duyduğum Arsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Masum Arslantaş, Arsoy Mimarlık Bekir Arslantaş, Arsoy Gayrimenkul Ömer Faruk Arslantaş, Arsoy Dış Ticaret Sorumlusu Fatih Arslantaş, Arsoy İdari İşler Sorumlusu Ali Mansur Arslantaş'la bir araya gelerek gündem üzerine verimli sohbet gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı tüm dostlara teşekkür ederim." Şeklinde katılımcılara teşekkür etti.