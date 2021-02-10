Silivri Belediyesi ve Eryap Grup işbirliği ile projelendirilen aşevi hizmete açıldı. Günlük 500 kişilik sıcak yemek kapasitesi bulunan aşevinin açılışına Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Eryap Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Eruslu ve Selimpaşa eski Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu katıldı. Açılış ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikramına başlandı.

“GÜNLÜK 500 KİŞİYE HİZMET VERECEK”

Yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Türk milleti olarak yardımlaşma ve dayanışma geleneğimiz asırlar boyunca yaşatılmıştır. Silivri’de bu anlayıştan hareket ederek birçok sosyal projenin hayata geçmesini sağladık. Bugün de bir başka örneğini göstermek amacıyla bir araya geldik. Hayırsever iş insanları Kahraman Eruslu ve Emrullah Eruslu ile birlikte Silivri’mize bir aşevi kazandırıyoruz. Evinde sıcak yemeği olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu imkânı sunabilmek amacıyla aşevimiz bugün hizmete açılmıştır. Günlük 500 vatandaşımıza hizmet verecek olan aşevimiz Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir sosyal projenin hizmete başlamasına büyük destek veren hayırsever Eruslu ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.

ERUSLU: “SİLİVRİ’YE HAYIRLI OLSUN”

Aşevi projesinin hizmete açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Eryap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Eruslu ise yaptığı açıklamada, “Böyle anlamlı bir projeye dâhil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beye bizlere bu hayır kapısını araladığı ve imkân verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Silivri’ye ve buradan faydalanacak tüm kardeşlerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedbirleri gözetilerek sefer tası ile dağıtılan yemekler salgın süresince kurallara riayet edilerek servis edilecek. Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine ise Silivri Belediyesi ekipleri tarafından yemek servisi yapılacak.