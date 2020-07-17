Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı koordinesi ile yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, Mimarsinan Mahallesi, Yeni Mahalle ve Çanta Sancaktepe Mahallesinde bulunan sokak ve caddelerde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde sürdürülen yol yapımı, parke taşı, prestij yol, dönel kavşak, tretuvar ve çevre düzenleme faaliyetlerini inceleyerek bölge esnafı ve vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"HER ŞEY DAHA GÜZEL BİR SİLİVRİ İÇİN”

Silivri genelinde devam eden asfaltlama ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren yapacağımız her çalışma öncesinde o bölgede yaşayan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların da görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek bizim tespit ettiğimiz gerekse vatandaşlarımızdan gelen talepler olsun programlar dahilinde bu ihtiyaçları gidermeye gayret ediyoruz. Ayrıca şehrin merkezinde veya diğer mahallelerimizde araç ve yaya trafiği açısından tehlike oluşturan bölgelere ivedilikle müdahale ediyoruz. Mutlu bir Silivri hedefi ile ilçemizin her köşesinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile ilçemiz genelinde sokak yenileme, asfalt ve yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Trafik karmaşasına neden olan bölgelerde dönel kavşaklar yapılıyor ve yaya trafiğine uygun olarak genişletiliyor. Ayrıca yol zemin hazırlığını tamamladığımız sokak ve caddelerimizde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile koordineli olarak asfaltlama yapılıyor. İBB ekiplerine kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

SİLİVRİ’DE YAPILAN ASFALTLAMA VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

MİMARSİNAN MAHALLESİ: Harun Uysaler Sokak'ta asfaltlama çalışmaları.

PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ: Helvacı Sokak'ta parke taşı imalat çalışmaları, Ahmet Öney Sokak, Vakkas Sokak, Hızır Hılkın Sokak, Ekrem Özer Sokak, Yavuz Sokak, Şehit Murat Eren Sokak ve Çiçek Çıkmazı Sokak altyapı, yeni yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları.

YENİ MAHALLE: Belediye Konutları Basketbol sahaları yenileme çalışması, Silivri Devlet Hastanesi ve Vega AVM çevresi prestij yol, dönel kavşak, tretuvar ve çevre düzenleme çalışmaları, Şahip Dinçel Sokak ve Öykü Sokak'ta asfaltlama çalışmaları.

ÇANTA SANCAKTEPE MAHALLESİ: Altınçeşme Caddesi'nde (Çağdaşkent güzergâhı) mevcut yolu imar planlarına uygun şekilde genişletme, kaldırım imalatı ve asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmaları.

SELİMPAŞA MAAHALLESİ: 3005, 3008, 3009, 2041, 2042, 2043, 2044, 2075, 2076, 2135, 2077, 2078, sokaklar ve 206. Cadde yanı, 204. ve 207. Caddede asfaltlama çalışmaları yapılmaktadır.