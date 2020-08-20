Atalık Tohumdan Üretilen Sebze ve Meyveler Köy Pazarında

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde atalık tohumlardan ekilerek elde edilen sebze ve meyveler, Silivri Köy Pazarında açılan stantta satışa sunulmaya başlandı. Hibrit ya da kısır olmayan tohumları taşıyan ürünleri alan vatandaşlar, elde ettikleri tohumlarla yıllarca sürdürülebilir üretim yapılabilecekler.

BAŞKAN YILMAZ: “AMACIMIZ ATALIK TOHUMU YAYGINLAŞTIRMAK”

Silivri Kaymakamı Ali Partal ile birlikte Köy Pazarında açılan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün satış tezgâhını ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, atalık tohumların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. “Ürünlerimizden alınacak tohumlar bir sonraki sezon da ekilerek çoğaltılabilen tohumlardır.” diyen Başkan Yılmaz, “Gümüşyaka Mahallemizde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze ait arazilere 150 farklı tür atalık tohumdan ürettiğimiz sebze ve meyvelerin hasadına başladık. Hasadı yapılan ve atalık tohum taşıyan ürünleri Köy Pazarında açtığımız stantta üretici ile buluşturuyoruz. Ürünlerimizden alınacak tohumlar bir sonraki sezonda da ekilerek çoğaltılabilen tohumlardır. Bu şekilde yüzlerce yıl sonra bile kullanılabilirler. Bu tohumlar kısır ya da hibrit değildir. Doğurgan ve süreklidirler. İlçemizde ürün çeşitliliğini, atalık tohumu yaygın hale getirmek ve sürdürülebilir üretim amacı ile sebze ve meyvelerimizi üreticilerimize sunduk. Atalık, yerli tohumlarımızın yaygınlaşması ve yaşaması adına öncü çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİLİK HASADA GÖRE DEĞİŞİYOR

Hasat edilen ve Köy Pazarında satışa sunulan ürünler arasında; sar armut çeri, sarı çeri domates, kırmızı çeri domates, sayı yüzyıllık domates, Kayseri, Hatay, Tokat domatesi, pembe domates, İtalian domates, patlıcan, siyah biber, kıl biber, Gönen kavunu, Biga kavunu, Kayseri karpuzu, kara karpuz ve alaca karpuz gibi ürünler yer alıyor. Satışa sunulan çeşitler, olgunlaşan ürünlerin hasat edilme dönemine göre değişebiliyor.