Atatürk Parkı Törenle Hizmete Açıldı

Silivri Belediyesi hayırseverlerle birlikte ilçeye kazandırdığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediyesi ve hayırsever Baldöktü ailesi iş birliği ile yapımı tamamlanan Atatürk Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Park; Yeni Mahalle’de bulunan Şerife Baldöktü Lisesi yanındaki 1750 metrekare belediye arazisi üzerine kuruldu. Atatürk Parkı; ağaçlarıyla, dinlenme alanlarıyla, yeşiliyle, süs havuzu, spor ve oyun alanları ile çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği, ailelerinin ise huzurla dinlenebileceği bir şekilde tasarlandı. Açılış törenine hem çocuklar hem de aileleri yoğun bir katılım gösterdi. Çocuklar ayrıca törende yer alan Nasreddin Hoca ve Mickey Mouse maskotları ile yakından ilgilendi.

“KÜLTÜR, SANAT, BİLİM VE SPORLA BEZENMİŞ BİR NESİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Konuşmamın başında daha önce birçok eğitim tesisini Silivri’ye kazandıran Nurullah Baldöktü ve Şerife Baldöktü’ye şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugün burada yaklaşık 1750 metrekare belediye arazisinin üzerine kurduğumuz Atatürk Parkının açılışını gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği ve Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için hedef koyduğu çocuklar ve gençlere yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesilleri kötü alışkanlıklardan koruyarak onları kültürle, sanatla, bilimle ve sporla bezemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri ailelerin keyifli vakit geçirebilecekleri, çocukların oyun oynayabilecekleri, gençlerin spor yapabilecekleri parkları Silivri’ye kazandırdık. Bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum: Fatih Mahallesi’ndeki Kale Park Sosyal Tesislerini çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Cumhuriyet Mahallesi’nde Bozok ve Gündoğdu parklarımızı tamamladık. Alibey Mahallesi’nde Gökhun, Göktürk ve Göktuğ Parklarını yeniledik. Yeni Mahalle’de Aydan Siyavuş Basketbol Sahaları adını verdiğimiz kompleksin basketbol sahalarını yeniledik. Küçükkılıçlı’da bir Sarı Saltuk Parkı yaptık. Semizkumlar’da Tomris Han Parkını, Yeni Mahalle’de Şair Ahmet Erhan Parkını yeniledik. Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde Boşnak Bahçe Mevkiindeki park ve yeşil alanları çocuklarımıza ve ailelerine hediye ettik. Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesislerini yeniledik ve kullanışlı hale getirdik. Mimarsinan Spor Tesislerini yeniledik. Yine Mimarsinan’da kadınlarımız için bir spor salonunu hizmete açtık. Amatör spor kulüplerimize yönelik birçok destekte bulunduk. Müjdat Gürsu Stadını, projesini bizim hazırladığımız, yapımını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üstlendiği ortak bir çalışma ile yeniledik. Müjdat Gürsu Spor Kompleksinin yapımı ise devam ediyor. Yine İBB’nin kuruluşu olan Enerji A.Ş. ile Büyükçavuşlu ve Çeltik’teki köylerimizde sporcu kardeşlerimizin antrenman yapabilecekleri halı sahalar yaptık. Büyükçavuşlu’da şu an devam eden bir basketbol sahası ve park yatırımımız var. Yine Mimarsinan Mahallesi’nde yapmayı planladığımız dört parkın ikisini tamamladık, diğer iki parkın yapımına devam ediyoruz. Silivri’yi, İstanbul’un yüzme havuzu bulunmayan tek ilçesi olmaktan kurtarıyoruz. Yüzme havuzunda son kontrollerimiz yapılıyor ve bitirmek üzereyiz. Silivri Belediyesi olarak yüzme havuzunun etrafını da tenis kortlarıyla, basketbol sahalarıyla güzel bir spor kompleksi haline getiriyoruz. Yeni Mahalle Hayal Salkım Sokak’ta bulunan Çelikler Sitesi önündeki parkın yapımına devam ediyoruz. Kavaklı Aile Sağlığı Merkezimizin yanına çok güzel bir parkın yapımına yakında başlayacağız. Alibey Mahallesi’ndeki Sarıbekir Parkında yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Selimpaşa Erseven Sitesi önünde bulunan park ve basketbol sahasını yeniliyoruz. Selimpaşa Meydandaki parkımızda dört potalı bir basketbol sahasını bitirmiş bulunuyoruz. Murat Çeşme Suna Pekuysal Parkını yeniliyoruz. Yeni Mahalle’de 1. ve 2. etabı İBB tarafından yapılan, 3. ve 4. etabı bizim tarafımızdan yapılacak olan Müjdat Gürsu Stadının etrafındaki peyzaj ve park çalışması çok yakında başlayacak. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine çok güzel bir park yapmayı hedefliyoruz. 1000 kişilik Değirmenköy Stadını bitirmek üzereyiz. Yine aynı şekilde Kavaklı Mahallemizde amatör maçların oynanacağı 1000 kişilik bir stadın yapımına eylül ayında başlayacağız. Köylerde de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fenerköy’deki futbol sahamızın tribünlerini ve soyunma odalarını yenileyip amatör maçların oynanacağı seviyeye getiriyoruz.” dedi.

“EN BÜYÜK MİLLİYETÇİLİK ÇEVRECİLİKTİR”

Konuşmasına birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili devam eden Başkan Yılmaz, “Yeşili, doğayı korumak bu milleti ve bu ülkeyi korumaktır. En büyük milliyetçilik çevreciliktir. Biz Silivri Belediyesi olarak iki ayda ilçemizde 5 bin ağaç diktik. Bu ağaçların her gün raporunu istiyorum. Geçen gün zabıta noktasında birkaç ağacın kuruduğunu gördüğümde içim acıdı. Şu anda her gün 10 binlerce ağacımız göz göre göre yanıyor. Ülkemizde 170’in üzerindeki farklı yerde aynı anda çıkan, içimizi ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınların bir kısmının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı da herkesin malumu. Ben buradan bu ağaçları yakanlara, o vicdansızlara asla pabuç bırakmayacağımızı, moral motivasyonumuzu asla bozmayacağımızı söylemek istiyorum. O ağaçların, o ormanların hepsini de yaksalar yeni ağaçlar ekeceğimiz, yeni ormanlar yapacağımız kutsal bir vatanımızın olduğunu da asla unutmayalım.

Ben bu duygu ve düşüncelerle; hepinizi en kalbi duygularla selamlarken hem Nurullah Baldöktü’ye hem Şerife Baldöktü’ye hem de Park ve Bahçeler Müdüründen başlayıp bütün mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 22:19

Başkan Yılmaz’a konuşmasının sonuna doğru protokoldeki yerinden seslenen hayırsever iş insanı Nurullah Baldöktü, “Allah işinizi rast getirsin. Allah ömrünüze bereket versin. Bu tabiatı koruduğunuz için sizi alnınızdan öpüyorum.” dedi. Yılmaz da Baldöktü’ye “Amin, Allah sizlere de uzun ömürler versin.” diyerek karşılık verdi.Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Nurullah Baldöktü, “Çok temiz, sağlıklı bir ilçede yaşıyoruz ve bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Buranın hem havası hem suyu hem de insanları güzel. Memleketimiz de eşsiz bir memleket. Bunu bölmeye çalışanlara yazıklar olsun diyorum. Bizim ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışına sahip olan, ‘İstikbal göklerdedir’ diyen ve 50 yabancı ülkede heykelleri bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmamız lazım. Ben de, ömrüm vefa ettikçe Atatürk’ü yaşatmak için destek isteyen, talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğimi buradan belirtmek istiyor; sizleri sevgiyle, huzurla, saygıyla ve güzellikle selamlıyorum.” diye konuştu.Törendeki konuşmasına Atatürk Parkının hayırlı olmasını dileyerek başlayanAli Partal, “Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Belediye Başkanımız ile burada incelemelerde bulunarak parktaki çalışmaları beraber kontrol etmiştik. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde bitirilmiş. Tabi burada çok büyük bir emek, çok büyük bir katkı var. Belediyemiz Silivri’de hemen hemen her mahallede çalışmalar yürütüyor. Ben, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Bey’i bu nedenle kutluyorum. Aynı zamanda belediyemizin eğitim, sağlık, spor, kültür gibi her alanda bizlere yapmış olduğu destekler için de Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Atatürk Parkımızın hem Yeni Mahalle’ye hem de ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” dedi.Açılış törenine; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Hayırsever İş İnsanları Nurullah Baldöktü ve Şerife Baldöktü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Şerife Baldöktü ve Nurullah Baldöktü’ye, Kaymakam Partal ve Başkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Parkın açılışına aileleriyle birlikte katılan çocuklar ise Baldöktü ailesine çiçek hediye etti. Ardından protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak parkın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Kaymakam Partal ve Başkan Volkan Yılmaz, Baldöktü ailesi ile birlikte parktaki çardaklardan birine oturarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.