Azder’e Kızılay’dan plaket

Son zamanlarda Kızılay’ın yapmış olduğu çağrılara kayıtsız kalmayarak, dernek olarak kan bağışına katılım sağlayan Dernek başkanı Azder’e, Kızılay Bölge müdürü Hasan Yüksel tarafından plaket takdim edildi. Plaket takdimine Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı aynı zamanda dernek yöneticisi olan Ramiz Aksu da hazır bulundu.

Azder, “Kızılay Bölge müdürü sayın; Hasan Yüksel ve Murat kardeşime KIZILAY’A,” Kan Araç Değil İhtiyaçtır; Kan ver Hayat Kurtar “çağrısına kayıtsız kalmayan şahsıma ve derneğimize teşekkür plaketleri ve ziyaretleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 01:06