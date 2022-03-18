Baharın Müjdecisi Leylekler Silivri’de

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan leylekler soğuk hava dalgasına yakalansalar da tarlalar üzerine inerek birkaç gün mola verdikten sonra tekrardan yolculuklarına devam edecekler. Leyleklerin göç yolculuğu hakkında bilgiler veren Uzman Biyolog ve Ornitolog (kuş bilimci) Nigar Albağ Mutlu “Afrika'dan yola çıkarak Hatay üzerinden İstanbul'a, oradan da Avrupa ülkelerine dağılan leylekler üreme dönemlerini burada geçirirler. Dünya ya gelen yavruları göç edebilecek erişkinliğe geldikten sonra da sonbahar döneminde yine bölgemizi geçiş güzergahı olarak kullanarak dönüş yolu Afrika’ya doğru yola koyulurlar. Ülkemiz her yıl milyonlarca leyleğe ev sahipliği yapmakta. Her yıl Mart ayında gerçekleşen ilkbahar göçü sırasında İstanbul'dan 1 milyona yakın leylek geçmekte. İlkbahar da İstanbul’u hem konaklama hem de geçiş güzergahı olarak kullanan leylekler için, kendi çabalarıyla yaptıkları yuvalarının yanı sıra biz de kendi imkanlarımızla onlara yuvalar yapıyoruz ve gelmelerini bekliyoruz. İlkbahar da gelmelerini beklediğimiz leylekleri, sonbahar da ise uğurlayarak bir göç dönemini daha tamamlamış oluyoruz. Afrika'dan yola çıkan leylekler önümüzdeki günlerde havaların da ısınmasıyla daha kalabalık gruplar halinde Silivri semaların da görünmeye başlayacaklar. Marteniçkalarınız bileğinizde, dilekleriniz gönlünüzde ve gözünüz gökyüzün de olsun” dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 18:52