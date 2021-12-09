Başkan Yılmaz: “10 Bin Ağaç Dikmiş Olacağız”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yol kenarları, kaldırımlar ve park alanları başta olmak üzere 2021 yılı içerisinde 7.000 ağaç dikimi yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, Aralık ayında 3000 adet daha ağaç dikilmesiyle birlikte bu yıl 10.000 ağacın toprakla buluşacağını söyledi.

“2022 YILINDA DEVAM EDECEK”

Ocak ayından itibaren ağaç dikme seferberliği başlattıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek, geçmiş dönemlerde dikilen toplam ağaç sayısını bir yılda üçe katladıklarını vurguladı. Özellikle cadde ve sokaklara ağırlık verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, sokak iyileştirme projelerinin tümünde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını kaydetti. Aralık ayı itibarıyla 3000 adet daha dikileceğini belirten Başkan Yılmaz, Yeni Mahalle Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri çevresinden başladıklarını söyledi. Genel bir değerlendirme yapan Yılmaz, şöyle konuştu: “Silivri’mizi daha yeşil, daha sağlıklı, çevre dostu, yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek adına ağaçlandırma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana 7.000 civarında ağaç dikimi yaptık. Bunlar fidan değil, yetişkin boyutlardaki ağaçlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimize yeni kazandırdığımız parklarda, kaldırım ve refüjlerde ağaç dikim faaliyetlerine devam ediyor. Yılsonuna kadar 3.000 ağaç daha dikerek, toplamda 10.000 ağacı Silivri’mizde toprakla buluşturmuş olacağız. Ağaç çeşitleri olarak başta ıhlamur, çınar ve akçağaç türleri olmak üzere bölgesine, konumuna göre uygun ağaç türleri seçmeye çalışıyoruz. Şehir merkezimizde daha dar alanlarda ise süs elmaları, süs erikleri, süs kirazı gibi ağaçlar tercih ediyoruz. Çalışmalarımız Silivri merkezle beraber 35 mahallemizin tamamında sürmektedir. Tespit ettiğimiz uygun alanları ağaçlandırıyoruz ve ağaçlandırmaya 2022 yılı içerisinde de devam edeceğiz.” dedi.