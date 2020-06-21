Başkan Yılmaz: “25 Km’lik Bisiklet Parkuru Projelendirdik”

Silivri Belediyesi tarafından “Haydi Silivri Bisikletini Al Gel” çağrısı ile bisiklet turu düzenlendi. Silivri İlçe Stadyumundan başlayarak Gazitepe Mahallesi’nde son bulan 11 kilometre parkurlu bisiklet turuna yüzlerce bisikletli vatandaş katıldı. Pandemi önlemleri gözetilerek gerçekleştirilen ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da bisikleti ile katıldığı turda polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri görev aldı. Bisiklet turunun başlangıç noktası olan Silivri stadında sporseverlere hitap eden Başkan Yılmaz, bisiklet tutkunlarına 25 km’lik özel parkur müjdesi verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “HER ZAMAN SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLACAĞIZ”

Bisiklet turunun başlangıç noktasında konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Uzun bir pandemi döneminde çok çok fazla evde kaldık. Bugün de hep beraber 10 kilometrenin üzerinde sağlıklı bir tur yapacağız.” diyerek, spor yatırımları ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Sözlerine, “Silivri Belediyesi olarak, her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız.” diyerek devam eden Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde Silivri’de daha çok spor tesisi, daha çok spor alanı, daha çok lisanslı sporcu, daha farklı kategorilerde lisanslı sporcularla spor dolu günler geçireceğiz. Birçok spor projesinin temelini beraber atacağız. İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olan Silivri’de, yüzme havuzumuzun temelini attık. Yine İBB Müjdat Gürsü Spor Tesislerinin tamamını yenilenince yeni bir stada kavuşmuş olacağız. Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür ediyorum. Değirmenköy’de bir futbol stadının protokolünü imzaladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Spora yatırımımız devam edecek.”

“ULUSAL VE ULUSLARARASI BİSİKLET KOŞULARI HEDEFLİYORUZ”

Konuşmasında, Silivri’de ilk etapta eski Kipa AVM’den başlayıp KİPTAŞ 2 konutlarında son bulan özel bir bisiklet parkurunun müjdesini de veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, projenin iki ay gibi bir sürede tamamlanacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Bugün burayı şereflendiren, bisiklet sporuna gönül veren herkese şunu söylemek istiyorum. Kipa’nın oradan başlayıp Kiptaş 2’ye devam eden, yalnızca bisikletle üzerinde seyahat edilebilecek bir bisiklet parkurunu Silivri’ye kazandıracağız. Asfaltın üzerine mavi boya ile boyanmış bir bisiklet parkuru değil, tamamen bisiklet sporu için özel olarak yapılmış bir bisiklet yolunu 2 ay gibi bir zaman diliminde sizlerin kullanımına sunacağız. Dünya Bankasından şuan 25 km’lik bir bisiklet parkurunu projelendirdik, kredisini bekliyoruz. İnşallah bu projemiz de hayata geçtiğinde ulusal veya uluslararası bisiklet koşusunu da Silivri’de hep beraber gerçekleştiririz diyorum. Hepinize spor dolu sağlıklı günler diliyorum.”

Silivri Stadından başlayarak Gazitepe Mahallesinde son bulan bisiklet turunda katılımcılara Silivri Belediyesi tarafından maske, şapka, su ve kek ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan bisiklet severler, programdan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 08:20