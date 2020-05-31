Başkan Yılmaz, 65 yaş üstü çınarları yalnız bırakmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dördüncü kez izinli olarak dışarıya çıktı. Silivri’de park ve sahillere akın eden vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmayan Silivri Belediyesi, ilçe genelinde stantlar kurarak vatandaşlara su, dezenfekte, maske ve şeker ikramlarında bulunurken, Kültür merkezi çalışanları da canlı müzik performansı sergiledi. Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

“VATANDAŞLARIMIZIN FERASETİNE HER ZAMAN İNANIYORUM”

SHA’nın sorularını cevaplayan Başkan Yılmaz “Bu Pazar gününde yaş almış büyüklerimizin sokağa çıkma yasağına ara verildiği günlerden birisi, inşallah önümüzdeki haftalarda bu yasak tamamen kalkacak düzeye gelir, bu kısıtlamalar biter. Bugün sahilimizde esasında yarın itibariyle yasakların kalkmasıyla kafelerin restoranların çay bahçelerinin açılmasıyla ilgili yürüyüş yaptık. Eksiklere baktık. Görevli arkadaşlarımız ve işyeri sahipleriyle sohbet ettik. Ama bugün esasında muradımız büyüklerimiz, çınarlarımızın halini hatırını sormak, onların birazda olsa destek vermek, moral vermek. Bugün Silivri’nin çeşitli noktalarında kurduğumuz stantlarda su dağıtıyoruz, bayramı geçirsek de bayram şekeri dağıtıyoruz. Kolonya dağıtıyoruz. Maskesi olmayan büyüklerimize maske dağıtıyoruz. Bir de sahilimizde onlara moral olsun diye müzik dinletisi yaptık. Bu virüsle mücadelede Türkiye’nin aldığı yolu önemseyerek hem sağlık çalışanlarımıza hem sağlık bakanlığımıza hem hükümetimize bu konuda teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda da Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın ferasetine her zaman inanıyorum. Çok ciddi bir şekilde bu sürece destek verdiler ve bugün de onlarla Silivri sahilinde hasbihal ettik. Bu güzel havanın tadını çıkardık.” Dedi



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:21

Yarın itibariyle faaliyetlerine kaldıkları yerden başlayacak olan Silivri sahilinde bulunan çay bahçeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz “İçişleri bakanlığının yayınladığı bütün genelgeleri dikkatle takip ediyoruz. Şunu biliyorum ki hem işyeri sahipleri hem esnaflarımızla çok dikkatli, biz el ele verip bu süreçte hem onların bu dar boğazdan çıkmasını kolaylaştırmak için hem de hepimizin sağlığını düşünerek el birliğiyle güzel bir şekilde bu süreci de inşallah beraberce atlatacağız. İnşallah yaz sonunda Ağustos’un sonuna doğru bu pandemi de tamamen ortadan kalkar, tekrar Silivri’de festivallerimizle vatandaşlarımızla kucaklaşmayı düşünüyoruz” dedi.Vatandaşların sık sık övgülerine mazhar olmanın çok değerli olduğunu da belirtilen Başkan Yılmaz” Sağ olsunlar var olsunlar, biz adayken de Belediye başkanı seçildikten sonra da bir sözümüz vardı. Biz size hizmetkar olmaya geliyoruz. Koşar adımlarla çalışacağız dedik. Koşan bir belediye başkanı olacağız dedik. Bugün de Pazar, dün yine bütün günümüzü Silivri’de parkları bahçeleri atıl alanları gezerek geçirdik. Bugün de büyüklerimizle bir arada olduk. Bunları duymak tabi ki güzel, ama insan yaptığının verdiği emeğin verdiği alın terinin karşılığını aldığı görmesi hasebiyle de benim için çok değerli onların övgüleri” dedi.