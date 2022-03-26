Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, daha önce ekim yapılmamış olan atıl durumdaki belediye arazilerini üretime kazandırmaya ve yerli tohumlara sahip çıkmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; yazlık sebze ve meyve üretimi için 100 farklı çeşit atalık tohum, merkezde bulunan seralara ekilmeye başlandı. Ekim ve dikim işlemlerinin ardından yetiştirilen ürünlerin bir bölümü tohum çoğaltmada, bir bölümü de Silivri Belediyesinin yemekhanesinin mutfağında kullanılacak. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, ‘Kendi Kendine Yetebilen Silivri’ vizyonuyla yaptığımız tarımsal üretim çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Yaptığımız ekim ile hem atalık tohumlarımızın çoğaltılarak yaygınlaşmasını sağlıyor, hem de ilçemizdeki ürün çeşitliliğinin artmasını sağlıyoruz. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde bulunan seralarımızda 100 farklı çeşitten sebze ve meyve tohumunun ekimine başladık. Bu tohumlardan 80.000 civarında fide elde etmeyi hedefliyoruz. Bu fideleri de yine belediyemize ait tarlalara dikeceğiz. Elde edeceğimiz ürünlerin bir kısmı tohumluk olarak ayrılacak bir kısmını ise belediyemizin yemekhanesinde değerlendireceğiz. Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.