Başkan Yılmaz Askerlerle İftar Yaptı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar yemeğinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kırarslan ve askerlerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, pandemi koşulları gereği sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen iftar yemeğinde jandarma personelinin Ramazan ayını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerle sohbet eden Başkan Yılmaz, “Vatanın her karış toprağını fedakârca koruyan, dosta güven düşmana korku salan kıymetli askerlerimizle iftarda bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Yürüttüğünüz zorlu ve kutsal görevde hepinize başarılar dilerim.” dedi.