Başkan Yılmaz bayramı vatandaşlarla birlikte geçirdi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı’nın 2’nci günü başladığı mahalle ziyaretlerine bayramın 3’üncü günü devam etti. Dün Alipaşa, Küçükkılıçlı, Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Fener, Kurfallı ve Bekirli mahallelerini gezen Başkan Yılmaz, bugün de Çeltik, Yolçatı, Seymen, Beyciler, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde köy kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet eden ve esnaf ziyareti yapan Başkan Yılmaz, iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birim müdürlerine de talimat verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “ATIK KOKUSU ETKİSİNİ YİTİRİYOR”

Seymen Mahallesi ziyaretinde, İBB Katı Atık Bertaraf Tesisinden kaynaklanan koku sorununun azaldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, tesiste yapımı devam eden ilave yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşları rahatsız eden koku sorunu başta olmak üzere diğer çevresel sorunların giderilmesi için gerekli olan yatırımlarda İBB’ye destek verdiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, kokudan etkilenen civar köylere çeşitli sosyal yatırımlar getirilmesi için talepte bulunduklarını söyleyerek süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

MUHTARLAR İLE BİRLİKTE İNCELEDİ

Ziyaretlerinde Çeltik Mahallesi Muhtarı Behzat Demir, Yolçatı Mahallesi Muhtarı Samet Aktaş, Seymen Mahallesi Muhtarı Bahattin Gença, Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse ve Çayırdere Mahallesi Muhtarı Doğan Bilgiç’le görüşen Başkan Yılmaz, devam eden hizmet alanlarını muhtarlar ile birlikte inceledi.

Başkan Yılmaz’a, bayram mesaisinde İBB ve Silivri Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şenoğlu Türkyılmaz ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın da eşlik etti.