Başkan Yılmaz: “Benim Akçeli İşlerle Hiç İşim Olmaz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Temmuz ayı 2.birleşiminde görüşülen maddeler arasında yer alan hibe araçlar ve borçlanma yetkisi konusundaki öneri ve aleyhte yapılan konuşmalara ilişkin açıklamada bulundu. CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı'nın araç hibelerinden rahatsızlık duyduklarını ifade etmeleri ve borçlanma yetkisi ile ilgili sözleri üzerine konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bir önceki dönemde belediyemizin her yıl borcunun artarak katlandığı ve 250 milyon borçla, eski parayla 250 trilyon borçla tarafımıza bırakıldığı herkesin malumu. Burada o yönetimde görev yapan arkadaşlarımız da var. Biz göreve geldiğimizdeki en büyük iddiamız bu belediyeyi denk bütçe ile yönetme veya bütçe fazlası verebilmekti. Ama yaptığımız incelemeler neticesinde belediyemizin çok yüksek araç kiraları ile adeta araç kiralama şirketlerinin önüne bırakıldığı ve onlara tutsak edildiğini gördük. Silivri Belediyesinin bu araç kiralama şirketlerine ve çöp toplama işini yapan şirketlere bu şekilde tutsak edilmesini, borcunu ödeyemez hale getirilmesi, bizim işçilerimiz için sattığımız 2 parsele bile sizin ‘hayır’ dediğinizde, o parselleri, o sanayi arazilerini, çöp toplama şirketine veya araç kiralama şirketine, ödeyemediğiniz ücret olarak verdiğinizi hepimiz biliyoruz.” dedi.

“ARAÇ SAYISINI YÜZDE 35 ARTIRDIK”

Belediyenin envanterine kayıtlı araç sayıları hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, görevi devraldıklarında belediyede 91 adet aracın bulunduğunu söyledi ve şuanda 130 adete ulaştığını ifade etti. Hibe araçların belediye hizmetlerinde kullanıldığını ve kiralama yapılmadığı için belediyenin kasasından para çıkmadığını belirten Başkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesinin 91 araçlık araç parkurunu, 39 ilave araç ile %35 artırmış oluyoruz. Bu belki de birçok kişinin hayal edemeyeceği bir rakam. 39 aracı Silivri Belediyesinin envanterine katıyoruz. Hepsi hizmet aracı ve hiç biri makam aracı değil. Bunların asgari kira tutarı 20 bin lira. Toplama vurduğumuz zaman her ay biz Silivri Belediyesini 800 bin lira kâra geçiriyoruz.” diye konuştu.

“ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAYIN”

“Bir önceki dönemde yani 10 yıllık iktidarınızda, kimisi makam kimisi hizmet için olan 16 adet hibe araç almışsınız, biz 16 adet hizmet aracını bir günde alıyoruz. Şimdi o araçlar Silivri’ye kazandırılırken, sizin sorduğunuz şekilde soruyorum ‘Bu kişilere sizin tarafınızdan bir imtiyaz sağlandı mı ya da ayıplı, kusurlu bir işini halletme karşılığında mı aldınız bu 16 aracı?’ Öküz altında buzağı arama fikrinden vazgeçin. Ben Silivri Belediyesini şeffaf, denetlenebilir, her kuruşunun hesabı verilebilir, kirli ilişkilerin bittiği, herkesin buna inandığı, ayrıca kamuoyunda hak ettiği saygınlığa ulaşan bir Silivri Belediyesini hedefliyorum ve arzuluyorum. Benim akçeli işlerle, parayla pulla hiçbir işim olmaz. Silivri Belediyesini zarara uğratacak hiçbir eylemin içinde olmayacağız.”

Araç hibelerinin yer aldığı 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16. ve 17. gündem maddeleri, yapılan değerlendirmeler ve komisyon raporunun uygun görüş bildirmesinin ardından oy birliği ile kabul edildi.

“BORÇLARI AZALTARAK 9 AYI TAMAMLADIK”

Gündemin 35. maddesinde yer alan 20 milyon liralık borçlanma yetkisi talebine ilişkin aleyhte yapılan konuşmalara cevap veren Başkan Yılmaz, “Daha önce 20 milyon lira bir borçlanma yetkisi almıştık. Bu borçlanma yetkisinin bir kuruşunu dahi kullanmadık. 9 ay boyunca Silivri Belediyesinin hizmetlerini yürütmede hiçbir yerden borç almadan kendi imkân ve öz kaynaklarımızla, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler ile borcumuzu da azaltarak bir yılı tamamladık. Yine ihtiyaç olursa diye 20 milyon liralık borçlanma yetkisini talep ediyoruz.” dedi. Gündemin 35. maddesi olan “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” yapılan değerlendirmeler ve uygun yönde okunan komisyon raporunun ardından oy birliği ile kabul edildi.