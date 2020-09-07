Başkan Yılmaz: “Cezaevi Çöpleri İçin Bakanlık Her Ay 38 Bin Tl Ödeyecek”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın Eylül ayı meclisinde gündeme getirdiği konulardan biri de Silivri Cezaevi’nden alınan çöpler oldu. Cezaevi çöplerinin şehir çöpünün %11 ila 13’ü arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, bu hizmetin belediyeye artı yük getirdiğini ifade ederek, “Göreve geldiğimde şunu söylemiştim, ‘Benim aklım da fikrim de Silivri’de olacak. Silivri ile dertlenip Silivri ile kederleneceğim.’ demiştim. Daha önce kimsenin aklına gelmediği, geldiyse de hiçbir şey yapmadığı bir konu var. Biz Silivri Cezaevinin evsel atıklarını, çöpünü neden topluyoruz ve neden bedelsiz topluyoruz? Bu hizmetten belediyemize herhangi bir destek, katkı neden alamıyoruz?” diye sorguladı.

Cezaevinin kamu kurumu olmasından dolayı emlak vergisi, çöp vergisi gibi ödemelerden muaf olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Cezaevinden çıkan çöp Silivri Belediyesine ciddi bir maddi külfet getiriyor. İBB yok, Bakanlıklar yok, Silivri Belediyesine yüklenen bir yüktü bu. Yaklaşık bir yıldır bu konu ile ilgili uğraşıyoruz. En nihayetinde geçen hafta sonuçlandırdık. Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız yazışmalar sonuç verdi. Cezaevine verdiğimiz çöp hizmetinden dolayı Adalet Bakanlığımız her ay Silivri Belediyesine 38 bin TL bedel ödeyecek. Bu 38 bin TL, tamamını olmasa da buraya verdiğimiz çöp alma hizmetinin maliyetine büyük katkı sağlamış olacak. Bu sebeple Adalet Bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.