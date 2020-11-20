Başkan Yılmaz “Çöpten Elektrik Üretmekle Övünemeyiz!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Kasım Ayı 5. Oturumda konuşan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2021 yılı performansa dayalı yatırım-hizmet programı bütçesi, kentsel dönüşüm, çevre kirliliği, içeme suyu ve tarımsal üretimin desteklenmesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Silivri’sinden, Şile’sine, Çatalca’sından, Beykoz’una Büyükçekmece’sine kadar halen ekilebilecek ve tarımsal faaliyette bulunulacak yerler var iken bunların korunmasını sağlamaktır. Bu toprakların modern bir şekilde işlenerek organik ürünlerin üretilmesinin ön şartı, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesidir.” İfadelerini kullandı.

“ADELET İLKESİNE NE KADAR SADIK KALINACAK!”

İBB Meclisinde gerçekleştirdiği konuşmasına Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu ve şehit gazeteci İlhan Eğemen Darendelioğlu’nu ölüm yıl dönümü dolayısı ile anarak başladığı konuşmasında, İBB 2021 yılı bütçesine ile ilgili, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı Performansa dayalı Yatırım-Hizmet programı ve bütçesine ilişkin bu konuşmamda rakamlar üzerinde şurası eksik burası yanlıştır türünde uzun uzadıya değerlendirmelerde bulunmayacağım. Nihayetinde bütçede ifade edilen rakamlar, teknik personelin yapılmak zorunda olan işlerle ilgili çarparak – bölerek yaptıkları tespitlerin ifadesidir. 2021 Performans Programı kitapçığında “Temel Politika ve Öncelikler” bölümünde 9 ayrı başlık altında İstanbul için yapılacaklar zikredilmiştir. Burada ifade edilenlere hiç kimsenin karşı çıkması mümkün olamaz. Çünkü hangi partiden olursa olsun göreve gelmiş olan her yönetimin yapmak zorunda olduğu şeylerdir burada ifade edilenler. Önemli olan burada ifade edilenlerin belirtilen süreler içinde yapılıp yapılamayacağıdır. Temennimiz ve dileğimiz dönem sonunda yapıldıklarını görmektir. Ancak başka önemli olan bir hususta İBB’nin hizmet ve yatırımlarının yer, mekân, zaman ve bölge tercihlerinde Sayın Başkanın “Temel Değerler” tanımlamasındaki ilkelerin ilk sırasında yer verdiği “Adalet” ilkesine ne kadar sadık kalınacağıdır. Bunların da takipçisi olacağız.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA İBB İLÇE BELEDİYELERİNİ DESTEKLEMELİDİR”

Yakın zamanda yaşanan İzmir Depremine de değinen Başkan Yılmaz, “İzmir depremi bize göstermiştir ki, Deprem hayatımızı şekillendiren en önemli olguların başında gelmektedir. Depreme hazır olmak gerektiği uzunca bir zamandan beri en çok söylenilen sözlerin başında yer almaktadır. İstanbul gibi afetler karşısında kırılgan olan bir kentte artık kaçınılmaz hale gelen Kentsel Dönüşümün sözlerde kalmayıp eyleme dönüşmesi gerekmektedir. İmkânları az ya da yetersiz olan İlçe Belediyeleri bu konuda İBB tarafından desteklenmelidir.” dedi. Meclis kürsüsünden, KİPTAŞ’ın Kentsel Dönüşüm için sahaya sürülmesi çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, “ Gelin bu Kentsel Dönüşüm hamlesinde ciddi bir aktör olarak KİPTAŞ’ı sahaya sürelim. Biz Silivri’de depremin merkez üssü olması hasebiyle Silivri ilçesi olarak buna sonuna kadar hazırız. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bizlere, İstanbul’a vaat ettiği 20 bin konutu yani eskilerinin yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığı 20 bin konutun yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Yine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Silivri’de temeli atılan KİPTAŞ-4 projesi tamamlanmak üzere, gelin KİPTAŞ-4’ün satışlarını durdurun hep beraber burayı ‘Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı’ ilan edelim.” teklifinde bulundu.

“İSTANBUL’UN TARIMSAL ALANLARI KORUNMALIDIR”

Konuşmasında çevre kirliliği, içme suyu ve doğanın korunmasına da değinen Başkan Yılmaz, “Temas etmek istediğim bir başka konu ise biz insanlar eli ile mütemadiyen kirletilen çevre, su ve doğanın korunmasına yönelik yapılması gerekenlerdir. Çevrenin, suyun ve doğanın kirletilmesinin sonuç olarak yansıması sağlıklı ve güvenli gıdalardan mahrum kalınması suretiyle toplum sağlığına yönelik tehdit ve risklerin ortaya çıkacak olmasıdır. Sağlıklı beslenme konusu, İstanbul’da bugünün ve geleceğin belki de en önemli sorunudur. Bu soruna karşı yapılması gereken, Fatih’te, Beyoğlu’nda, Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Şişli’de ve birçok yerde 1 m2 lik ekilebilecek yer kalmayan şehrimizin, çeper diye adlandırılan Tuzla’sından, Silivri’sine, Şile’sinden Çatalca’sına, Beykoz’undan Büyükçekmece’sine kadar halen ekilebilecek ve tarımsal faaliyette bulunulacak yerler var iken bunların korunmasını sağlamaktır. Bu toprakların modern bir şekilde işlenerek organik ürünlerin üretilmesinin ön şartı, tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesidir. Sahip çıkılan ve desteklenen üreticiler topraklarına sahip çıkacak ve terk etmeyerek tarımsal alanların talan edilmesine de fırsat vermemiş olacaklardır. O sebeple İBB yönetimi, İSKİ’nin indirimli su tarifesi uygulamasındaki, manasız karşı duruşu yerine, destekleyici, kollayıcı ve koruyucu bir anlayışla, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile ve diğer ilçelerde tarımsal üretim yapan vatandaşlarımıza sahip çıkmalı, ürünlerini değerlendirecek uygulamalar yapmalıdır. İBB 2021 yılı bütçesinde tarımı ve tarımsal üretimi destekleyecek ciddi bir kaynak da ayrılmalıdır.” diyerek, İstanbul’un bütüncül bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

“SİLİVRİ’YE 60 BİN METRE KARE YEŞİL ALAN ÖNGÖRÜLMESİ ADALETSİZLİK!”

İBB 2021 yılı bütçesinde yeşil alan yatırımlarına ayrılan bütçede adaletsizlik yapıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri ilçesine 60 bin metrekare yeşil alan ön görülürken, Büyükçekmece ilçemize 600 bin metrekare yeşil alan öngörülmüş. Biz buna itiraz ederiz. Gelin İstanbul’un hava alacağı, şehrin stresinden kurtulacağı bir saat uzaklıktaki Çatalca, Silivri ve Şile’nin ormanlık alanlarında mesire alanları yaparak beraberce İstanbul’un hizmetine sunalım. Denize 42 km sahili bulunan Silivri’mize 8 tane halk plajı yapalım. İstanbul halkı gelsin sosyal amaçlı bu tesislerde hafta sonları tatilini yapsın.” dedi.

“İBB OLARAK DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETEN TESİSİNE SAHİP OLMAKLA ÖVÜNEMEYİZ.”

Seymen Katı Atık Toplama Merkezinde açılan Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisinin %50’sinin AK Parti Belediyesi döneminde hazırlandığını ve hizmete girmesinde bir önceki yönetimin de büyük katkısı olduğunu hatırlatarak tesisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yılmaz, konuşmasında ‘Sıfır Atık’ vurgusu yaparak şöyle konuştu: “Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın en büyük çöpten elektrik üreten tesisine sahip olmaktan övünemeyiz. Bundan utanmalıyız. ‘Sıfır Atık’ ile biz o çöp tesisine daha az çöp getirmeliyiz. Siz oraya ne kadar çok çöp taşırsanız, o kadar çok elektrik üretirsiniz. Ama taşımadığınız her çöpten geri dönüşümden elde edeceğiniz rakam inanın ürettiğiniz elektriğin 5 katı katma değer katacaktır bu ülkeye. Bu kadar dar bakışla İstanbul’u yönetmek zor olacaktır.”

“BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE HAKARET ETTİNİZ!”

Başkan Yılmaz konuşmasının sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kurumsal sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçak içerisinde İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayına hazırlanan 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabını okuduğuna dair bir fotoğraf paylaşılmasını kınayarak, “Cristiano Ronaldo'nun elindeki kitabı okumayacağı, okuyamayacağı ve Nutuk kitabını bu şakaya, bu Tİ’ye ana fikir olarak kattıkları için ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini kınıyorum. Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da yaktığı bağımsızlık ateşi ile başlar, 1923’te Cumhuriyetin kurulması, 1927’de Atatürk’ün inkılaplarının sona ermesi ile Nutuk son bulur. Siz bu paylaşımı yaparak, Kuvâ-yi Milliye’ye, İstiklal Savaşı’nın kahraman askerlerine, şehitlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Büyük Türk Milletine hakaret ettiniz. Bu en basit ifade ile hayasızlıktır. Keşke Cristiano Ronaldo yerine Hakan Çalhanoğlu’nu koysaydınız.” diyerek tepki gösterdi.