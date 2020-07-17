Başkan Yılmaz'dan Dere Islahları İçin Yatırım Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisi Temmuz ayı 3. oturumunda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurul Toplantısı ve İSKİ 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerine konuşma yaptı. İSKİ'nin sorumluluk alanındaki birçok konuya temas eden Başkan Yılmaz, sel felaketine sebep olabilecek derelerin ıslah edilmesi, biyolojik arıtma tesislerinin yapılması ve atıksu hattı alt yapılarının tamamlanmasıyla ilgili mesajlar verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “İSKİ PERFORMANSININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Van'ın Gevaş ilçesinde emniyet görevlilerini taşıyan keşif uçağının bir dağa çarpması neticesinde şehit olan 7 emniyet personeli ve Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan 2 Özel Harekat Polisini anarak konuşmasına başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “15 yıl İSKİ’de hiçbir şey yapılmadı.” söylemini eleştirerek, “Bu söylem İSKİ’nin yaptığı hizmetlere haksızlık olur.” dedi.

Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben İSKİ'nin gerçekten önemli bir vizyonu, misyonu ve hedefleri olduğunu düşünüyorum. İSKİ son 15-20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüz akı olmuş ve yaptığı dev yatırımlarla da bu şehre hizmet etmiş. Dolayısıyla, şuan ki İSKİ yönetiminin işi hem kolay hem zor. Bir önceki yönetim, vizyonu misyonu koyduğu hedeflerle tıkır tıkır işleyen bir kurum bıraktı esasında. Zor olan kısmı da bu yönetim tarafından o ufku o hedefi bir adım ileriye taşıyabilmek. Eğer bu yönetim onu bir adım ileriye taşırsa, daha temiz bir çevre, daha temiz bir doğa, kirletilmeyen bir yeşil, sağlıklı temiz su kaynakları demektir. Onun için İSKİ'nin performansının ısrarla takipçisi olacağız.”

“ARITMA TESİSLERİNİN BİRAN ÖNCE YAPILMASI LAZIM”

Başkan Yılmaz, konuşmasında içme suyu ve temiz bir çevre için arıtma tesisi çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, “İSKİ su demek, kanalizasyon ve atıksu demek. İSKİ'nin daha kaliteli daha içilebilir su ve sürdürülebilir bir su politikasının olması lazım. Üretilen atığın, çevreyi ve doğayı kirletmeden, denizlerimizi kirletmeden, yeraltı kaynaklarımızı kirletmeden bertaraf edilmesi gerekiyor. Onun için İSKİ’nin en önemli projeleri dere ıslahlarının bir an önce yapılması, ileri biyolojik atık tesislerinin bir an önce kurulması olmalıdır. Finans yöntemini veya finans sıkıntısını düşünmeyin, bu konudaki yapacağınız bütün adımlara Cumhur İttifakı olarak destek vereceğimizi söyledik.” dedi.

“SEL TAŞKINLARININ NEDENİ ISLAH OLMAYAN DERELER”

Başkan Yılmaz’ın meclis konuşmasında gündeme getirdiği konulardan biri de ıslah edilmeyen dereler oldu. “İstanbul'da sel felaketlerinde can ve mal kayıplarının en çok yaşandığı ilçeler Silivri ve Çatalca.” diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Belki hatırlarsınız, Selimpaşa’da bir annenin elinden bir bebeğin sel sularına kapılıp bulunamadığı bir dram yaşadı Silivri.

Sel felaketleri ıslah edilmeyen derelerin taşması nedeniyle oluyor. Bir önceki İSKİ yönetimi, Silivri’de Boğluca Deresi, Selimpaşa'da Kocadere ve Gümüşyaka'da Bostan derenin ıslahını tamamladı. Bu ıslahlar için huzurlarınızda bir önceki yönetime teşekkür etmek istiyorum. Ama bu yönetimden de yine Silivri'deki Tuzla, eski adı Fener Deresi, Çamurlu Dere, Selimpaşa Kavaklar Deresi, Çanta Kula Deresi ve İstanbul'un dış cephelerindeki derelerin ıslah edilmesini isteyeceğim.”

“İSKİ SORUMLULUĞUNDA OLAN YERLERİ KAMULAŞTIRMAK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL”

Dere ıslahları için daha önce İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile yaptığı görüşmeyi de meclis salonuna taşıyan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Derelerin ıslah edilmesinin aciliyetini anlattım kendilerine. Ama Sayın Genel Müdürümün bana verdiği cevap; 'Sayın başkan kamulaştırmaları sen yaparsan, dereleri ben ıslah ederim.' oldu. O cevap beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü bir ilçe belediyesinin İSKİ'nin görev yetki sorumluluğunda olan binaları, tarlaları kamulaştırma gibi bir durumu olabilir mi? İSKİ genel müdürünün bir ilçe belediye başkanından bunu istemesi eşyanın tabiatına aykırı değil mi? O görevi o sorumluluğu idrak eden insanların da, o görevin o sorumluluğun bilincinde hareketle el ele verip, bu projeleri bu doğa için, can kayıplarının yaşanmaması için hep beraber yerine getirmeliyiz.” diye konuştu.

“40 YILDIR GİRİLMEYEN MAHALLELERE GİRDİK”

Başkan Yılmaz, konuşmasının son bölümünde Silivri’de yapılan altyapı çalışmaları konularına değinerek, şu ifadelere yer verdi: “Silivri'nin Piri Mehmet Paşa Mahallesinde 40 yıldır girilmeyen kronik sorunlu mahallelerine girdik. Şu an atıksu altyapı hattı değişiyor, yağmur suyu hatlarını biz yapıyoruz. Alibey Mahallesi'nde de asbestli boruların değiştirilmesini programa aldık. Yine en büyük problemlerden biri, çeperdeki ilçelerin köylerinde, maalesef ki arıtma sistemleri yok. Bütün köylerin evsel atıkları, kanalizasyon atıkları derelere ve oradan Marmara Denizi'ne akıyor. Bunlarla ilgili çok ivedi bir şekilde paket arıtma sistemlerinin yapılarak, Çatalca, Şile, Silivri’nin derelerinin, denizlerinin, Marmara Denizi'nin korunup kollanması gerekiyor. İleri Biyolojik Arıtma yatırımların devam etmesi gerekiyor. Şu an Gümüşyaka'daki alınan örnekler kötü çıkıyor. Nedeni de Gümüşyaka’daki arıtma sisteminin Çanta’daki terfi merkezine bağlanmaması. Bir tünel marifetiyle bunun projelendirildiğini, Atıksu Daire Başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu öğrendik. Bunun projelendirilmesi yetmiyor, maliyetine bakmadan hızlı bir şekilde de yapılması gerekiyor.”

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, Perşembe günü gerçekleştirilen İBB Meclisi 3. Oturumdaki konuşmasını, “Cumhuriyet Halk Partisi, İSKİ'nin yönetimini herhalde 26-27 yıl sonra tekrar aldı. 1994 yılında İSKİ sizin yönetiminizdeydi. Ben İSKİ'nin tekrar kurumsal kimliğine, İstanbul'un kurumsal kimliğine gölge düşürecek olaylarla değil, yatırımlarla anılmasını istiyorum.” diyerek sonlandırdı.