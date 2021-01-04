Başkan Yılmaz: “Doğruları Söylemeye Devam Edeceğim”

Silivri Belediyesinin 2021 yılındaki ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce grup başkanvekilleri konuşma yaptı. CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, Kavaklı Mahallesindeki bazı arazilerin Plazma Üretim Fabrikası kurulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından bir ilaç firmasına yatırım amaçlı tahsis edilmesine yönelik karara itiraz ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz’ın Aralık ayında yapılan meclis toplantısındaki sözlerini hatırlatan Kırkıcı, bazı eleştiriler yöneltti.

“DOĞAYA ZARAR VERECEK YATIRIMLARIN KARŞISINDAYIZ”



Kırkıcı’nın aleyhte sözleri üzerine konuşma yapan Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Silivri Belediye Meclisi’ndeki arkadaşlarım, Silivri’ye yapılacak hizmete hayır diyecek kadar aklını peynir ekmekle yemedi. Emin olun bu Meclis’teki arkadaşlarım Silivri’nin çevresine ve doğasına zarar verebilecek yatırımın karşında duracaktır. Çanta’da yapılmak istenen trafo merkezine, komisyon üyelerimizin ve parti gruplarımızın ‘daha uygun bir yer bulunması’ şartıyla karşı çıkması gibi. Şahsi fikrimi soracak olacaksanız, Çanta’daki elektrik tevzi merkezinin kapalı sistemle yapılmasında bir beis görmüyorum. 100 milyon liralık bir yatırım yapılacak, sanayicilerin ciddi anlamda enerji ihtiyacını karşılayacak. Fenerköy’den Büyükçavuşlu’ya kadar elektrik arızalarının önüne geçilecek. Komisyon üyelerimiz burada. Hiçbir komisyon toplantısına girip hiçbir komisyon üyesiyle görüşüp bu konuda baskı yapmadım. Bu Meclis’te demokrasi kültürü hâkim. Komisyon ve parti gruplarının aldığı kararlara saygı duyuyorum.”Kırkıcı’nın ifade ettiği Kiptaş 3 ve Kiptaş 4 konusuna değinen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “CHP’li arkadaşların, Cumhur İttifakı’nın veya bir dönem önceki AK Parti yönetiminin yaptıklarını yok sayması benim kabul edebileceğim bir şey değil. Yok saymaktan da öteye gidip yapılan tüm hizmetleri ihanetle adlandırıp, Cumhur İttifakı yaptığında ihanet, aynı işi CHP yaptığında alkış kıyamet! Ben buna karşıyım. Kiptaş 3’ün yapılacağı alanda CHP Genel Başkan Yardımcınız Gürsel Tekin Beyefendi, o dönem belediye başkanınız Özcan Işıklar, ilçe başkanız ve sizler orada ‘güneşimiz, rüzgârımız engelleniyor’ diye eylem yaptınız. Niye? 2 kat imar 12 kata çıktı diye. Tespih taneleri, boncuk gibi dizildiniz ifadem herhalde biraz ağrınıza gitmiş. Durum aynen ifade ettiğim gibi. Kiptaş 3’ü yalnızca CHP yönetimi bitirmiş gibi lanse ettiniz. Bu da doğru değil. Başlayan işin bir önceki sahibine teşekkür edeceksiniz. Bizim her seferinde Özcan Işıklar Beyefendiye teşekkür ettiğimiz gibi. Siz de AK Partili belediye başkanına teşekkür etmeyi öğreneceksiniz. Peki, 8 katlar 12 katlar yüksekti de, siz Kiptaş 4’ü neden 8 kat yapıyorsunuz? Kiptaş 4’ü neden yapıyorsunuz? Kiptaş 4 rüzgârınızı, güneşinizi engellemiyor mu? Kiptaş 3’ün olduğu koridor mu rüzgârı kesiyor sadece? Kiptaş 4’te ışık hızıyla güneş de geçiyor rüzgâr da öyle mi? Tekrar söylüyorum. Cumhur İttifakı yapınca ihanet, CHP yapınca alkış kıyamet… Yapmayın bunu. Savunulacak olmayan konuları savunurken bataklığa girip o bataklıkta aşağı doğru gitmeyin. Kiptaş 4’ü yapmasaydınız veya 2 katlı yapsaydınız. Deprem çalışma projelerimiz var. Silivri’de Kiptaş’ın, TOKİ gibi kentsel dönüşümde aktör olması gerekiyor. Ekrem Bey deseydi ki, ‘Silivri’ye kentsel dönüşümde kullanılmak üzere bin beş yüz konut yapıyoruz. Silivri’de bin beş yüz vatandaşımızın evi yıkıldığında konutları hazır.’ Üniversite alanı diyeceksiniz, sonra Kiptaş 4 için üniversite alanını konuta çevireceksiniz. Silivri’de Kiptaş 4’e gerek mi vardı? Onun için doğruları söylemeye devam edeceğim. Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim etmeye devam edeceğim. Taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etmeye devam edeceğim. Yalnızca cevap verelim diye, yalnızca siyaset yapalım diye, sığ eleştirilerinizle düştüğünüz durumun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum