Başkan Yılmaz: “Eğitimin Her Zaman Yanında Olacağım”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Türk Eğitim Sen Silivri Şubesi tarafından Olta Restoranda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. İstanbul 9’Nolu Şube Başkanı İbrahim Ender Aktan, Silivri İlçe Temsilcisi Burak Atasoy Yılmaz sendika üyesi öğretmenler ve aileleri ile gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yılmaz’a eğitime olan katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

“OMUZLARINIZA YÜKLENEN SORUMLULUK ÇOK BÜYÜK”

Türk Eğitim Sen istişare toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ‘Silivri Belediye Başkanı olarak her zaman eğitim alanında vereceğiniz mücadele de sizlerin yanında olacağımı buradan beyan etmek istiyorum.’ diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, siz öğretmenlere ‘Bu görevi ifa ederken yani fikri, vicdanı, irfanı hür nesilleri inşa ederken başarınız sizin beceriniz ve fedakârlıklarınızla taçlanacak.’ Yani sizlere düşen görev, omuzlarınıza yüklenen sorumluluk çok büyük. Sizlerin omuzundaki sorumluluğu azaltmak ve eğitime katkı sağlamak adına göreve gelmeden önce her sabah mutlaka bir okulun aile birliği üyeleri ile toplantı yaptım. Onların problemlerini dinledim. Silivri’deki eğitim için, çocuklarımız için gençlerimiz için ne yapabilirizin sorusuna cevap aramak için öğretmenlerimizle, okul aile birliklerimizle bir araya geldik. Ve şunu söyledik; Biz Silivri’yi yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret gören bir anlayışla yönetmeyip, köylerin, mahallelerin ve beldelerinde olduğundan hareketle bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz dedik. Silivri Belediyesi olarak özel okullarla devlet okullarının arasında her açılan makas farkını kapatacağız dedik. 8. Sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, bir enstrüman çalabilmesi ve lisanslı bir sporcu olabilmesi için sizin çocuklarınızın emrine amade olacağız dedik. Özel okullarla, devlet okullarının arasındaki makas gibi merkezde bulunan devlet okulları ile köy okullarının arasında da makas farkının açılmış olduğunu fark ettik.”

“EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında eğitim ve öğretime alanında gerçekleştirilen proje ve yatırımlara da değinen Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde bir seferberlik başlattık. Silivri Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkarmadan köy okullarında kütüphanesi, tiyatro salonu, bilgisayar odası olmayan okulumuz kalmayacak dedik. 12 köy okulumuzdan 10 tanesinde bu eksikleri giderdik. Bu salonların yanı sıra tüm fiziki şartları boyasından, bilgisayar sistemine, tuvaletlerinin yenilenmesine kadar düzenlendi ve bitirildi. Bunları yapmak Silivri Belediyesinin görevi değil ama biz yerel yönetim olarak bu eksiklerin giderilmesine destek olmalıyız. Çünkü bu çocuklar bizim çocuklarımız. Göreve gelir gelmez depremde zarar gören Çeltik’deki 8 derslikli köy okulumuzu İçişleri Bakanlığımız aracılığı ile yıkıp 6 ay gibi kısa bir sürede yeniden yaptık. Ortaköy’deki Sezin Öztaş okulumuzun yapımı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 25 yıllığına 4 adet büyük arazimizin tahsisini yaptık. İki tane anaokulunu bitirdik. Bir tanesi iade edildi diğerinin de yapımına başlanacağı söyleniyor. Arsası belediyemizce tahsis edilen ve yapımı Elginkan Vakfıtarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Mahallemizde 8 derslikli bir anaokulunu 3 ay sonra bitireceğiz. Yine Elginkan Vakfı ile özel çocuklarımızın eğitim alabileceği engelsiz bir anaokulunun inşaatına çok kısa bir süre içinde başlayacağız. Yüzme havuzumuzu bitirdik yakında açılışını yapacağız. Yine çocuklarımız için bir sanat okulunu da Silivri’mize kazandıracağız. 2.5 yıllık görev süremizi tamamladık. Önümüzdeki 2,5 yılda Silivri’de eğitime yönelik problemlerin çok az konuşulduğu daha çok projelerin, robotik kodlamaların, kültürün, sanatın, spor tesislerinin, konuşulduğu günlerde sizlerle beraber olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Silivri Belediyesi olarak öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin yanında ve destekçisi olamaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.