Başkan Yılmaz, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı Kutladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“24 Temmuz 1908, demokrasi ve basın özgürlüğü alanında bir dönüm noktasını ifade eden önemli bir tarihtir. Bu tarihte Türk basınında sansür uygulaması kaldırılmış ve yeni bir dönem başlamıştır.

Basın özgürlüğünün tarihsel sürecinin anlamlı bir günü olan 24 Temmuz’lar, bu nedenle her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Basın; demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir ve toplumun haber alma, bilgilenme ve öğrenme hakkını yerine getirmektedir.

Basın mensupları yağmur çamur, gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak siyasal, sosyal ve kültürel hayatımızın gelişmesine katkı sağlamaktadırlar.

Daha iyi şartlar altında görev yapabilmeleri en büyük temennimdir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir.’ düşüncesinden hareketle; tarafsız, ilkeli, sorumlu ve bilinçli olarak görev yapan tüm basın çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

İlçe basınımız başta olmak üzere, tüm basın camiasının bayramını kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.”