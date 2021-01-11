Başkan Yılmaz Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile Silivri’de görev yapan basın mensupları ile Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonunda bir araya geldi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Duygu Kartal ve Basın Danışmanı Eren Ermiş’in de hazır bulunduğu toplantıya Silivri’de görev yapan birçok gazeteci katıldı. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden gazeteciler Feza Behiye Kaya, İsmail Güçlü, İlhan Uygun ve Salih Kepenek’i anarak konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

“TÜM ARKADAŞLARIMIZA EŞİT MESAFEDEYİM”

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, gazetecilik mesleğinin kamu hizmet olduğuna dikkat çekerek, “Her biriniz basın meslek ilkeleri çerçevesinde birer kamu görevlilerisiniz. Bizlerin haber alma özgürlüğü sizler sayesinde gerçekleşiyor. Milletimizin gözü, kulağı ve toplum vicdanının da sesi oluyorsunuz. İstanbul’da yerel medyanın en güçlü olduğu ilçe Silivri. Silivri Belediyesi olarak her zaman tarafsız, ilkeli ve objektif yayıncılık yapmanızı temenni ediyoruz. Nasıl ki biz şeffaf, denetlenebilir ve herkesin gözü önünde bir belediye yönetimi yapmaya çalışıyorsak, basının da şeffaflığından ve yazacaklarından rahatsız olacak değiliz. Ne birinize bir adım yakınım, ne de birinize bir adım uzağım. İlişkiler anlamında bütün arkadaşlarımıza eşit mesafede bir yönetim sergiliyorum.” ifadelerini kullandı.

“GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ SİLİVRİ OLACAK”

“Bu şehirde belediyecilik anlamında başka bir hikâye yazmayı hedefliyorum.” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Kişilerin kayrılmadığı, herkesin belediyeye geldiğinde kendini eşit hissettiği ve ayrıcalıklı kişilerin, gurupların, Silivri’de yaşayan vatandaşların seviyesine indirildiği ve herkesin eşit olduğu bir Silivrili… İkinci yılımıza yaklaşıyoruz. Alışkanlıklar kolay vazgeçilecek şeyler değil. Silivri’de eskiden kalma alışkanlıklarla ilgili personel ve vatandaş noktasında ayak sürdürmeye devam eden arkadaşlarımız da yok değil. Ama bu konuda benim mücadele azmimde en ufak bir azalma olmayacak. Silivri’nin her kuruşunu aziz bilip, Silivri Belediyesini adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bu anlamda sizlerin, bizim göremediklerimizi ve bazen eksik yaptıklarımızı da yazılarınızdan yakalayıp kendimize çeki düzen verdiğimiz zamanlar da oluyor. Biz Silivri’de gücümüzün yettiğince sizler gibi mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Silivri’nin gençlerine, annelerine, çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Gecemiz gündüzümüz Silivri olacak. Bu vesile ile ilçemizde ve ülkemizde basın şehitlerimiz başta olmak üzere, rahmeti rahmana kavuşan basın emekçilerimizi rahmetle anıyorum. Sizlere 2021 yılında sağlık, sıhhat, afiyet dolu haberler, doğal afetlerden uzak her türlü birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yaşandığı bir yıl temenni ediyor, hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

Toplantı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın günün anısına hediye takdim etmesi ve birlikte öğle yemeğinin ardından sona erdi.