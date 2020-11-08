Başkan Yılmaz Hafta Sonu Çalışmalarını İnceledi

Gümüşyaka Mahallesinde 75 dönümlük belediye arazine tohumluk arpa ekti. Çiftçiye Tohum Desteği Projesi dâhilinde yapılan ve toplamda 900 dönüm araziye ekilecek olan tohumluk arpaların ilk ekimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Yeni Mahalle 7042. Sokak, Reis Sokak ve Eski Garden arkasında bulunan Gazi Caddesinde asfaltlama çalışmaları yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Devlet Hastanesine geçişi sağlamak amacıyla E-5 Karayolu üzerine yapılan asansörlü üst geçit projesi tüm hızıyla devam ederken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çalışmaları yakından takip etti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ HAK ETTİĞİ HİZMETLERE KAVUŞUYOR”

Belediye ekiplerince hafta sonu gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sosyal yaşam kalitesini artırmak adına tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor.” dedi. Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 300 dönüm arazi ile başladığımız ve 120 ton arpa tohumunu ücretsiz olarak dağıttığımız Çiftçiye Tohum Desteği Projemiz kapsamında, bu yıl hedeflediğimiz 900 dönüm arpa ekimi için ilk adımı attık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığı ile Gümüşyaka Mahallemizde belediyemize ait 75 dönüm arazide yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu için ekim yaptık. Tarımsal faaliyetlerimizin yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle 7042. Sokak, Reis Sokak ve Eski Garden arkasında bulunan Gazi Caddesindeki asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-5 üzerinden Devlet Hastanesi bölgesine güvenli geçişi sağlayacak Asansörlü Üst Geçit Projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Silivrili hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önce geliyor. Silivri halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Silivri bırakmak için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Böylelikle Silivri hak ettiği hizmetlere kavuşuyor. Daha güzel bir Silivri için gayretleri ile bizlere güç veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.” dedi.