Başkan Yılmaz “Hepsini, tek tek, bir bir yıkacağız “

Silivri Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edilen kaçak yapılara göz açtırmıyor. Silivri Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallesinde tarım arazilerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, temel ve kaba inşaat halindeki 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

BAŞKAN YILMAZ: “KİM OLURSA OLSUN YIKACAĞIZ”

Silivri Belediyesi Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aldığı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarla ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden buyana kaçak yapı konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimizce kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilen birçok yapının yıkımını kararlı bir şekilde imkânlarımız dahlinde gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Buradan tarım arazilerinin, orman arazilerinin ve hazine arazilerinin, birileri tarafından hakları olmadığı şekilde işgal edilerek, üzerlerine kaçak yapı yapmayı düşünenlere şunu söylemek istiyorum; Milli servettir. Sakın ola ki sakın, tarım arazisi üzerine bir şey yapmasınlar. Çünkü ben Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olarak, tarım topraklarını koruyacağıma dair hemşehrilerime söz verdim. Silivrili hemşehrilerim müsterih olsunlar. Biz Silivri Belediyesinin sınırları içerisinde, nüfus kâğıdında ne yazarsa yazsın, kartvizitinde ne yazarsa yazsın, abisi, amcası, dayısı kim olursa olsun, bu kaçak yapıları yapan kişilerin yapılarının hepsini, tek tek, bir bir yıkacağız. Bir kere bundan Silivrililer müsterih olsunlar.”