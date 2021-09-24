Başkan Yılmaz: “Herkesi Kapısının Önünü Süpürmeye Davet Ediyorum”

Silivri Belediyesi "Denizde Temizlik Var" temasıyla Silivri sahilinde sualtı temizliği yaptı. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Cem Karabay Sualtı Sporları Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde 11 dalgıç liman içine tüplü dalış yaparak sualtında atık topladı. Dalgıçlar temizlik sonrası deniz içerisinde dev Türk bayrağı açarak farkındalık pozu verdi. Plastik sandalyeden, pet şişeye birçok evsel atık deniz dibinden çıkarılarak etkinlik alanında sergilendi. Silivri Belediyesi tarafından Cem Karabay ve ekibine yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür plaketi verildi.

KARABAY: “BÖYLE BİR ETKİNLİĞİN İÇERİSİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”

Temizlik sonrası düzenlenen törende konuşan Sualtı Sporları Eğitim Merkezinin kurucusu Cem Karabay, “İnsan olarak bizim asli görevimiz yaşadığımız dünyayı ve sualtını temiz tutmak. Bu dünya bu gün bizlere bizden öncekilerden emanet olduğu gibi yarın da çocuklarımıza emanet olarak kalacak. Biz bu dünyayı ne kadar temiz bırakırsak gelecek nesiller bize o kadar dua edecek. Bu bilinçle yaşamalıyız. Karasal çevremiz kadar sularımızın temizliği de çok önemli. Bu gün burada belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz ile birlikte böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde olmaktan mutluluk duyduk. Dalgıç arkadaşlarımızla birlikte denizden birçok atık çıkardık. Çevre konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizler de elimizden geleni yaptık. Farkındalık olması açısından bunu her yıl devam ettireceğiz. Böylesine bilinçli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“MÜSİLAJ İLE DENİZ VE DOĞA BİZE İSYAN ETTİ”

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu topraklar, denizler, ırmaklar, bu doğa bize miras değil emanet. Bu emaneti gelecek nesillere ne şekilde bırakacağımızda bizim sorumluluğumuzda. Bu sorumluluğu yerine getirmek adına yapacağımız her çalışma çok önemli. Bugün yaptığımız şey küçük bir organizasyon ama farkındalık yapmak adına, doğayı, denizleri temiz tutmak adına çok önemli bir etkinlik. Ben Cem Karabay hocamıza ve kıymetli ekibine, dalgıçlarımıza Silivri’de yaşayan vatandaşlarımız ve tüm çevrecilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere emanet olan bu çevrede özellikle Marmara bölgesinin sanayileşmesi ile beraber meydana gelen kirlilik nedeniyle bu krizi çok doğru yönetemediğimiz aşikâr. Çok kısa bir süre önce utanmamız, sıkılmamız gereken ve hep birlikte yaşadığımız müsilaj problemi ile baş başa kaldık. Doğa bize isyan etti. Marmara Denizi’nde yaşanan o müsilajın yegâne sebebi İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinden geçirilmeyen evsel ve endüstriyel atıklar. Bütün kurum ve kuruluşların siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde Marmara Denizi için çevre için doğa için el ele vererek bir araya gelmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Marmara’ya kıyısı olan büyükşehir belediyeleri ile yapılan toplantılarda çok önemli sonuçlar alındı. Bu alınan kararlar 3 yıl içerisinde hayata geçirildiğinde Marmara Denizi bugün Ege Denizinden daha temiz olabilir. Biz bir metreküp bile evsel ve endüstriyel atığın ileri biyolojik arıtmalardan geçirilmeden Marmara Denizi’ne bırakılmamasını arzuluyoruz. Bu kapsamda Silivri Belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi yapacağımızı beyan ettik. Çevre ile doğa ile ilgili problemlerde top yekûn bir mücadele verilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum.” dedi.

“HERKESİ KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLEMEYE DAVET EDİYORUM”

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için herkesin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “21 Eylül Dünya Temizlik Günü idi. Silivri’de çevre temizliğini yapan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onlara şunu söyledim; ‘Bu temizlik günü toplantısını sizlerle değil, Silivri’nin sokaklarını kirletenlerle yapmak gerekir.’ dedim. Çünkü birisinin yere attığı çöpü bir başkasının eğilip yerden alması bizim utanç vesikamız. Atalarımızın da dediği gibi herkes kapısının önünü süpürmek zorunda. Eskiden her esnaf dükkânını açtığında yaptığı ilk iş, dükkânın çırağı kapının önünü süpürür ve sulardı. Sokaklarımız tertemizdi. Temizlik görevlisine de ihtiyacımız yoktu. Onun için ben herkesi kapısının önünü süpürmeye davet ediyorum. Herkes kapısının önünü süpürdüğünde göreceksiniz ki daha yaşanabilir bir Silivri bizi bekliyor. Daha temiz, daha güzel bir Silivri için tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla Silivri’de hayat var diyorum.” İfadelerini kullandı.

Program dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan evsel atıkların sergilendiği alanın gezilmesinin ardından sona erdi.