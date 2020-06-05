Başkan Yılmaz: “Hizmetlerimiz Kimseler İçin Değil Herkes İçin”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyeye ait yerlerde olan kafe, salon ve otopark gibi işletmelerle ilgili açıklama yaptı. Belediye bünyesinde İşletmeler ve İştirakler Şefliği oluşturulduğunu belirten Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Silivri’de yaşayan her çocuğumuz eğitim süreci sonrasında, en az bir müzik aletini kullanabilmeli, en az bir yabancı dili konuşabilmeli ve lisanslı olarak bir sporu yapması’ gerektiğine olan inancımı, bir hedef olarak ortaya koyduğum ve paylaştığım herkesin malumudur.

Bu inancımı, seçilmiş olduğum Belediye Başkanlığı görevine başladığım andan itibaren mesai arkadaşlarımla birlikte hayata geçirmek için çalışıyor ve sağlam bir altyapı oluşturmaya gayret gösteriyoruz.

‘Kütüphanesiz, Tiyatro Salonsuz, Bilgisayar Odasız Okul Kalmasın’ sloganı ile yürüttüğümüz kampanyamız, atıl vaziyette olan belediyemize ait binalarda yaptığımız spor salonları, kapasite ve çeşitliliklerini artırdığımız kurslarımız, parklarda kullanılamaz durumdaki spor alanları ve aletlerini yenilemenin yanında yenilerini hizmete sunmamız, İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçe olma özelliğimizi sona erdirecek Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatımızın başlamış olması, amatör spor kulüplerimize sağladığımız destekler, bu idealimizin pratiğe yansıtılmasının örneklerinden bazılarıdır.

Silivri Belediyesi olarak bu hedeflere ulaşabilmemizin en başta gelen unsurlarından birisi belki de en önemlisi, var olan kıt kaynakların yönetilmesidir. Bunun ön şartı da israfı önlemek ve tasarrufları en verimli şekilde kullanmaktır.

Denetlenebilir, şeffaf ve adil bir anlayış ile yönetmeyi vaat ettiğimiz Silivri Belediyesinde, almış olduğumuz tedbirler ve uygulamalar neticesinde, belediyemiz tarafından yürütülen bir kısım hizmetlerin daha uygun bedeller ile yaptırıldığı, çeşitli ihmaller neticesinde kayıp-kaçak niteliğindeki gelirlerin tahsil edilmeye başlanması ile belediye gelirlerimizin artırıldığı, buralardan sağlanan kaynaklarla borçlarımızın ödenebildiği ve hizmetlerimiz için kullanılma imkânının sağlanmış olduğu kamuoyumuzca bilinmektedir.

Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ya da kullanımına bırakılmış olan yer ve mekânlardaki kiralama, tahsis gibi usullerle yaptırılan işletme uygulamalarına son verilmiştir.

Belediyemizin, yukarıda ifade ettiğimiz çocuklarımızla ilgili hedeflerle birlikte hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak sair hizmetleri yerine getirebilmesine kaynak yaratmak için verimli olarak çalıştırılmadığı tespit edilen kafe, salon ve otopark gibi yerler, bundan böyle Belediyemiz bünyesinde oluşturulan ‘İşletmeler ve İştirakler Şefliği’ tarafından çalıştırılacaktır.

Bilahare yenilerini de ekleyeceğimiz, tarihi dokusuna sadık kalınarak yenilenen Kale Park ve Boğluca Deresi Kısa Köprü yakınındaki Vakkas Kafe, sosyal amaçları öncelikli olmak üzere yakında halkımıza hizmet vermeye başlayacaklardır.

Şehrimizdeki otopark sorununa çözüm bulma noktasındaki çalışmalar kapsamında yapılan hastane yanındaki 250 araç kapasiteli açık otopark ile yapımı tamamlanacak diğer otoparklarımızla birlikte, değişik usuller ile kiralanmış ve süreleri dolmuş olan sair otoparklarımız da İşletmeler ve İştirakler Şefliği’miz tarafından çalıştırılacaktır. Ekonomik, verimli ve daha güvenli bir anlayışla işletilecek olan bu yerlerden elde edilecek gelirlerle, başta altyapı birimleriyle birlikte Silivrispor olmak üzere ilçemizdeki Amatör Spor Kulüplerimize var olan desteklerimizi sürdüreceğiz.

Hizmetlerimiz “kimseler” için değil “herkes için” olmaya devam edecektir. Saygılarımla.”