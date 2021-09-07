Başkan Yılmaz: “Hükümet Konağı ile Hizmetler Taçlanmış Olacak”

Silivri Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından mesaisine başladı. Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesi yaptığı konuşmada Ağustos ve Eylül aylarındaki önemli gün ve haftalara değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, başta MHP Silivri Kurucu İlçe Başkanı Sinan Küpelioğlu olmak üzere yakın zamanda hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 18 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

YILMAZ’DAN SEMİZKUMLAR’A KAPALI PAZAR YERİ MÜJDESİ

Toplantının 5. gündem maddesi olan ‘İlçemiz Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken Mevkii E-5 Karayolu Güney yolu Necati Kalfa Caddesi üzerindeki pazar yerinin, Semizkumlar Mahallesi, Terakki Caddesi (2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 parseller bitişiği) üzerine ve Terakki Caddesi ile Necati Kalfa Caddesine bağlı (2060 ve 2061 parsel arası) isimsiz sokakta kurulmasının görüşülmesi’ sırasında konuşan Başkan Yılmaz, “Semizkumlar’daki pazar yerinin değişikliğiyle ilgili hem meclis üyelerimizle hem de muhtarlarımızla görüştük. Değişiklik kararını da yapılan istişareler sonucunda aldık. Tabii ki gönlümüz artık mahalle pazarlarımızın kapalı pazarlar dışında caddelere ve sokaklara kurulmasını istemiyor ama Semizkumlar Mahallesi’nde planlardan kaynaklı belediyemizin bir pazar yeri inşa edecek alanı maalesef bulunmuyor. Ortaköy Mahallemizde bulunan pazarımızı kapalı pazara taşıyoruz. Kavaklı ve Değirmenköy’deki kapalı pazarlarımızın da yapımını tamamladık. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Semizkumlar Mahallesi’nde bir kapalı pazar yeri inşa etmeyi düşünüyoruz.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN SPREÇA BARIŞ KÖPRÜSÜ’NE DESTEK

Başkan Volkan Yılmaz, toplantının 10. gündem maddesi olan ‘Belediyemizin üyesi bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin talebi olan: “Spreça Barış Köprüsü Projesine belediyemiz tarafından destek verilmesinin görüşülmesi.’ sırasında yaptığı açıklamada “Spreça Nehri üzerinde bulunan köprü, Sırp bölgesinde yer alan Doboj’dan başlayarak İstok şehri üzerinden Tuzla şehrine kadar bağlantıyı sağlayan ve iki bölge arasındaki ulaşım için büyük önem teşkil ediyordu. Bosna Hersek’teki savaş sırasında büyük bir tahribata uğrayarak yıkılma ihtimali nedeniyle imha edilen köprünün yeniden inşa edilmesi hususunda belediyemizin de üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden bir destek talep edildi. Birliğimiz de köprü için 300 bin Euro destek vermeyi uygun buldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 120’nin üzerinde üyesi bulunuyor. Ben, Silivri Belediyesi olarak bu köprü için 5 bin Euro’luk bir yardımın yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Tabii ki takdir komisyonumuzundur.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

SAK EKİPLERİNİN FEDAKÂRLIĞI ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Toplantının 13. gündem maddesinde ‘Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde görev alarak üstün gayret gösteren çalışmaları nedeniyle Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) personelimizin ödüllendirilmesinin görüşülmesi.’ yer aldı. Görüşme sırasında konuşan Başkan Yılmaz, “SAK ekiplerimiz afet bölgelerine gittikten sonra Belediye Meclis Üyemiz Doruk Bulut ile bir telefon görüşmesi yaparak arama kurtarma ekibimizin ödüllendirilmesi üzerine bir fikir alışverişinde bulunduk. Arkadaşlarımız günlerce evlerinden, ailelerinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzakta afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için insanüstü bir çaba gösterdiler. SAK ekiplerimizin yaptıkları fedakârlıklar yanında ne yapsak azdır.” dedi.

MELİH YILDIZ’DAN SAK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

SAK ekiplerinin afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili konuşan siyasi parti grup sözcüleri, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma Ekiplerini tebrik etti. 13. gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyona havale edildi.

MİLLET BAHÇESİ YANINA HÜKÜMET KONAĞI İNŞA EDİLİYOR

Toplantının 17. gündem maddesinde yer alan ‘Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Yeni Mahalle 6159 ada 1 parsel (eski 80 ada 285 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazın, Silivri Kaymakamlık Binasının projelendirme ve yapımının belediyemizce yürütülmesi amacıyla Belediyemiz ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) arasında protokol düzenlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.’ sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi Eski Silivri Stadımızın olduğu bölgeye Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir millet bahçesi yapılacak. Millet bahçesinin hemen yanında bulunan 10 bin metrekare alanda da biz bir hükümet konağı yapmayı planlıyoruz. Bunun için projelendirme çalışmasına başladık. Konuyla ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bizzat görüştüm. Projeyi hızlandırmak adına ihale hükümetimiz tarafından değil Silivri Belediyesi tarafından yapılacak. Ayrıca ihalenin kontrolörlüğünü de yine biz yapacağız. Projenin ödeneği de ayrıldı. Peyzajından tutun otoparkına kadar Silivri Belediyesi olarak bu projenin içerisinde olmak bizi çok mutlu ediyor. Silivri’ye son iki yılda kamu binalarında çok ciddi hizmetler yapıldı ve hükümet konağı projesi ile bu hizmetler taçlanmış olacak. Ben bu nedenle AK Parti hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Mevcut hükümet konağı binasının da Silivri Tarih Müzesi yapılması için Kültür Bakanlığımıza bir teklifte bulunduk. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE YAŞAMAK GÜZEL BİR HALE GELDİ”

17. gündem maddesi görüşmesi sırasında söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu E-5’teki trafik sorununun çözümü için Ulaştırma Bakanlığına girişimlerde bulunulmasını önerdi. Balcıoğlu’na yanıt veren Başkan Volkan Yılmaz, “Ulaştırma Bakanlığı ile girişimlere başlanmalı dediniz ancak biz zaten bu girişimlere çoktan başladık. Konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha önce İBB’ye de bu konuda bir teklifimiz oldu ancak nedense ilgilenilmedi. Ben, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden burada bat-çık veya viyadük yapılmasıyla ilgili bir proje yapma yetkisi aldım. Bu konuyla ilgili üç alternatif proje hazırladık ve Karayolları Genel Müdürlüğüne sunduk. Bu konuyla ilgili bir geri dönüş bekliyoruz. Ulaştırma Bakanımız ile de bu konuyla ilgili görüştük. Daha sonra ikinci bir randevu talep ettiğimizde kendileri ‘Bu randevuya sizin değil benim gelmem gerekiyor’ diyerek Silivri Belediyesini ziyaret edeceğini söylemişti ancak ülkemizde birçok farklı noktada meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu görüşme doğal olarak sekteye uğradı. Silivri’nin iki yakasının bir araya getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürecek. Bu konuyu nihayetlendirdiğimizde Silivri’de bugüne kadar birçok defa yaptığımız gibi büyük bir hizmeti gerçekleştirmiş olacağız. İlçemiz yaptığımız çalışmalarla tercih edilen, marka bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Silivri’de yüzler gülüyor. Silivri’de yaşamak güzel bir hale geldi.” şeklinde konuştu. 17. gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.