Başkan Yılmaz: “İstenince Milyonlar Bulunuyormuş!”

Silivri Belediyesi 2021 Yılı Ocak ayı meclis toplantısı I. birleşimi I. oturumunda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Aşevi, Afet Koordinasyon Merkezi, Yemekhane ve belediye hizmet alanlarının genişletilmesi konularına değinen Başkan Yılmaz, yapılan çalışmaların belediye kasasından tek kuruş çıkmadan sponsorlar marifeti ile yapıldığını ifade etti.

“AŞEVİ OCAK AYINDA FAALİYETE GEÇECEK”

Devam eden aşevi projesinin pandemi sebebi ile geciktiğini söyleyen Başkan Yılmaz, Ocak ayı içerisinde aşevinin faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Aşevimiz pandemi nedeniyle biraz gecikmeye girdi. Aşevini yapacak Kahraman Bey, 65 yaş üstü grubuna giriyor. Gaziantep de ikamet ediyorlar. Seyahat yasağı olduğu için Gaziantep’ten İstanbul’a gelemiyor. Bu ay içerisinde her gün 500 kişiye sıcak yemek vereceğimiz Aşevi hizmete girmiş olacak. Kahraman Eruslu ve Emrullah Eruslu’ya teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR”

Silivri’de yaşanacak olası bir afet durumunda görev yapacak Afet Koordinasyon Merkezi ve Arama Kurtarma ekibi için yapılan hizmet binasının tamamlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Belediye Afet Koordinasyon Merkezinin açılışı ve Silivri Arama Kurtarma ekibimizin hizmet yapacağı birimin açılışını cuma günü saat 11.30’a planladık. Kapalı Pazar yeri diye bildiğimiz Yeni Mahalle’de yaklaşık 700 metrekare alana kurulu tüm zabıta ekiplerimiz ve Ruhsat Birimimizin de görev yapacağı aynı zamanda Arama Kurtarma binamızın da olduğu güzel bir hizmet binası oldu. Yaklaşık 2,5 milyon liraya mal oldu. Ancak belediyemizin kasasından kuruş çıkmadı. Boydak Enerji tarafından belediyemize hibe olarak yapıldı bu bina. Isıtma ve soğutma sistemleri ve teknolojik donanımları ile akıllı bir bina olarak inşa edildi.”

“İSTENİNCE 3-5 MİLYONLAR BULUNUYORMUŞ!”

Konuşmasında derme çatma konteynerler da hizmet veren müdürlükler olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde konteynerlerdeki, depreme dayanıksız derme çatma binalardaki belediye müdürlüklerimize yeni binalar yapmaya devam edeceğiz. Müdürlüklere gittiğimde konteynerlerdeki müdürlükleri görünce utanıyorum. 2021 yılında Silivri Belediyesi konteynerlerde hizmet vermemeli. Belediyemizin üstüne bin metrekare çelik konstrüksiyon olarak yapılacak çok şık projesi hazırlanmış hizmet alanı yapılacak. Bu hizmeti sponsorla yapacağız. Belediyemizin kasasından kuruş çıkmayacak. Bu projenin bedeli 5 milyon TL. Gördüğünüz gibi istenince 3-5 milyonlar bulunabiliyormuş ve bulunduğunda doğru yerlere aktarıla biliniyormuş. Belediyemizin üzerine bir ek kat daha atacağız. 1000 m2 bir hizmet alanı daha oluşacak.” dedi.