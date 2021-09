Başkan Yılmaz İtfaiye Personelini Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Silivri İtfaiye İstasyonunu ziyaret etti. İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 307. yıl dönümünde itfaiye erleri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz’a ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, belediye meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Baran ve itfaiye personeli ile bir süre sohbet eden Başkan Volkan Yılmaz, “İtfaiye teşkilatımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) medarı iftiharı olan kurumların başında geliyor. Çok zor bir görevi ifa ediyorsunuz. Yeri geliyor canınızı hiçe sayarak yangınlara müdahale ediyorsunuz. Cenab-ı Allah sizlerin hep yardımcısı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Son günlerde maalesef Silivri’mizde hem tarımsal alanlarda hem de fabrikalarda peş peşe yangınlar meydana geldi. Çok şükür ki bir can kaybı yaşamadık. Çanta’daki Kale Kayış Fabrikası’nda çıkan yangından fabrika personelinden önce bizim Afet Koordinasyon Merkezimizin haberi oldu. Çünkü biz şehrin birçok bölgesini kameralar marifetiyle izliyoruz. Oradan çıkan bir dumanı erkenden fark eden ekiplerimiz hemen fabrikanın genel müdürü ile irtibata geçerek belki de olası bir facianın önüne geçmiş oldu. İlçemizde meydana gelen yangın olaylarında her türlü ekip, ekipman ve personel ile sizlerin destekçisiyiz. Bu vesile ile İtfaiye Haftanızı kutluyor, her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum.” dedi.