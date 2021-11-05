Başkan Yılmaz: “Kadınların Mutlu Olduğu Toplumda Herkes Mutludur”

Silivri Belediyesi Fener Mahalle Evi’nde eğitim gören kadın kursiyerlere kahvaltı programı düzenledi. Fener Mahallesinde yaklaşık 70 kadın kursiyerin Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir edildiği programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Alibey Mahalle Muhtarı Solmaz Tüfekçi ve Semizkumlar Mahalle Muhtarı Sadiye Yönet katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Başkan Yılmaz, kadınların, sosyal yaşamda ve eğitimdeki önemine değinerek destek sözü verdi.

“SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadınlara hitaben konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizler sizlere şunu söylemiştik, ‘Biz Silivri’yi yalnızca çarşıdan, sahilden ibaret bir ilçe olarak görmeyeceğiz. Tüm mahalleleriyle bir bütün olarak göreceğiz, köylerimizi görmezden gelmeden bütüncül bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz.’ demiştik. Seçim döneminde hiçbir kadının olmadığı köy toplantılarına da girsem şunu söylemiştim, ‘Ben bu seçimde hanımefendilere çok önemli bir yer açacağım. Ve kazandıktan sonra da hep kadınlarla yol yürüyeceğim, onlara destek olmaya devam edeceğim.’ demiştim. Kadına dokunduğun zaman, evde yeni doğan çocuğa, eğitim çağındaki çocuğa, genç kıza, askere gidecek gence, engelli vatandaşa, yaş almış bireylere dokunuyorsunuz. Yani hayatın en büyük çilesini, yükünü çeken tek gayesi çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak olan kadınlara dokunuyorsunuz. Seçimden önce demiştik ki, ‘Hanımefendiler ben size elimi uzatıyorum. Benim elimi havada bırakmayın.’ dedim. Hanımefendiler seçimlerde benim onlara uzattığım eli hiçbir zaman havada bırakmadılar. Şimdi de görev süremin sonuna kadar ben de sizlerin elini hiçbir zaman bırakmayacağım. Nasıl bırakmayacağım? Çocuklar için okul öncesi okullar yaparak, köy okullarını baştan sona yenileyerek, mahalle evlerimizi en uzak köylere getirerek bırakmayacağız. Barbunya üretiminden vazgeçmiş Danamandıra’daki kadın üreticilere gübre desteği, tohum desteği yaparak ve barbunyalarını satın alarak yalnız bırakmayacağız. Selimpaşa’da kavun eken, bamya eken kadınlara ücretsiz tarım arazileri vererek bırakmayacağız. Sizin çocuklarınıza etüt merkezleri, spor okulları, yabancı dil kursları, müzik okulları açarak yalnız bırakmayacağız. Kadınların mutlu olduğu toplumlarda herkes mutludur. Onun için mutlu kadın, mutlu aile, mutlu Silivri demeye, sizlere her türlü desteği vermeye, her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kahvaltı’ya katılan kursiyerler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a kadınlara verdiği destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Program, kursiyer kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.