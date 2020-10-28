Başkan Yılmaz Kandil Simidi Dağıttı

Silivri Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısı ile camilerde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Piri Mehmet Paşa Cami önünde kurulan standı ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, cami cemaati ve vatandaşlara kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği stantta vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz; hidayetin şafağıdır, hikmetin güneşidir, kemale ermenin, kendini bilmenin, kalple dil arasındaki tutarlılığın künhüdür. Bu kutlu günde Efendimizin doğumu hürmetine Mevlid Kandilini idrak ediyoruz. Bu mübarek gecede Türk ve İslam âleminin birliğe, beraberliğe, huzur ve mutluluğa erişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilimiz hayırlara vesile olsun.” diyerek Silivrili hemşerilerinin kandilini kutladı.