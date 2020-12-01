Başkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatını İnceledi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vaatleri arasında yer alan kapalı yüzme havuzu inşaatı hızla ilerliyor. Yeni Mahalle Mustafa Canbaz Sokak üzerinde yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, teknik ekiple görüşerek bilgi aldı. Duvar ve çatı imalatları yapılan projede çatı makasları yerleştirilirken, diğer yandan idari bölümün seramik ve duvar boya çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

“GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Spora ve sporcuya yatırımın önemine vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Pandemi şartlarında olmamıza rağmen yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yüzme Havuzu projemiz de bu yatırımlarımızdan bir tanesi. İnşallah bugünleri atlattığımızda Silivrili hemşehrilerimizin huzur, mutluluk ve sağlıkla kullanabilecekleri yüzme havuzumuzu hazır hale getirmiş olacağız. Özellikle gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

5 kulvarlı yarı olimpik bir yüzme havuzu, engelli ve çocuklar için çırpınma havuzu, 150 metrekareden oluşan 2 tane çok amaçlı spor alanı, 50 araç kapasiteli otopark ve çocuk parkını içeren projenin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.